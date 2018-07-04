Vivo Z10 tanıtıldı!

Çinli akıllı telefon üreticisi Vivo, yeni orta segmentli akıllı telefonu Vivo Z10’u resmi olarak tanıttı. Yeni cihaz, 18:9 Full view ekranı ve Moonlight Selfie adı verilen ön kamerası ile dikkatleri üzerine çekmeyi başarıyor.
Snapdragon 450'den gücünü olan Z10, fiyatına göre 4GB Ram barındırması kullanıcıların yüzünü güldürecek cinsten. Genel olarak teknik özelliklerine göz atacak olursak;
İşlemci: Snapdragon 450
RAM: 4GB
Depolama: 32GB+MicroSD
Ekran: 6 inç HD+ %84,4 ekran gövde oranı
Arka Kamera: 16MP, PDAF, Ağır Çekim Video Kaydı, 64MP’e kadar çözünürlük yükseltme
Ön Kamera: 24MP, yapay zeka destekli Face Beauty ve Moonlight Selfie
Batarya: 3225mAh
İşletim Sistemi: Android 7.1 Nougat
Bağlantı: 4G VoLTE, Wi-Fi, Bluetooth, GPS/ A-GPS, Micro-USB
Henüz Vivo, Z10'un resmi fiyat etiketini açıklamış değil. Hangi ülkeler için satışa çıkacağı da açıklanmış değil. Bakalım Z10, çıkışı ile beraber kullanıcıların beğenisini kazanabilecek mi bekleyip göreceğiz.
Kaynak: Teknolojioku
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