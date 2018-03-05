Vodafone'da 'DijitalSen' dönemi başladı

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Vodafone Türkiye, insan kaynakları (İK) süreçlerinde de dijitalleşme yolculuğu başlattı. Çalışanlarına "en mükemmel dijital deneyimi yaşatmayı" hedefleyen Vodafone, "DijitalSen" adıyla hayata geçirdiği program kapsamında, çalışanlarının sık kullandığı sistem ve süreçleri dijitalleştirirken, dijital yetkinliklerini de artırıyor. Buna göre, Vodafone'lular, gün içinde iş yaparken ihtiyaç duydukları tüm araç, sistem ve bilgilere tek bir platformdan ulaşabilecek, tüm sistemlere tek bir ID ve şifre ile istedikleri cihazdan bağlanabilecek ve bunları istedikleri gibi özelleştirebilecek. Vodafone çalışanları, şirket içindeki tüm ihtiyaçlarını telefonlarıyla yönetebiliyor. Çalışanlar, "Dijital Geçiş Sistemi" sayesinde bina giriş-çıkışlarında, katlara girişte ve yemekhaneden yemek alırken şirket kimlik kartlarının yerine telefonlarını kullanabiliyor. Manuel onay gerektiren süreçlerin dijital ortama taşınması sayesinde yönetici onayları akıllı telefon üzerinden alınabiliyor.

Yakın zamanda da akıllı telefon üzerinden daha ofise gelmeden otoparkın dolu olup olmadığını görebilmeleri, bina içindeki ışıkları açıp kapatabilmeleri, havalandırma sistemini ayarlayabilmeleri, öğlen yemek sırasını takip edebilmeleri ve bina içindeki yazıcıları kullanabilmeleri mümkün olacak. Benzer şekilde, bina içinde toplantı odası, kuaför, spor salonu ve terzi gibi hizmetler için de telefondan randevu ve bilgi alınabilecek. Vodafone, Agile çalışma yaklaşımını deneyimlemeye 4 yıl önce başladı Vodafone'lular, dijitalleşmenin sağladığı esneklik sayesinde, hem istedikleri saat aralıklarında hem de haftanın bir günü şirket dışında istedikleri lokasyondan çalışma imkanına sahip. Esnek çalışma sistemini desteklemek üzere şirket içinde esnek oturma düzenine de geçiliyor. Bu kapsamda çalışanlara akıllı telefonları üzerinden ofis içindeki dolaplarını seçme, şifre belirleyip kendilerine tanımlama ve uzaktan açıp kapatma imkanı sağlanacak. Esnek oturma düzeni, şirket içindeki Agile çalışma grupları için de önemli kolaylık sağlayacak. Vodafone, IT geliştirme süreçleri kapsamında, iş birliğini destekleyen, siloları kaldıran, geliştirme süreçlerine esneklik ve hız sağlayan Agile çalışma yaklaşımını deneyimlemeye 4 yıl önce başladı. Bu yaklaşımla, üretim hızında 3 kat, verimlilikte 2 kat, kapasite geliştirmede 2,5 kat, lansman tarihlerinin performansında 3 kat, kalite göstergelerinde 5 kat artış kaydedildi.

Vodafone, IT'de başlayan bu dönüşümü teknoloji ve insan kaynakları bünyesinde de yaygınlaştırarak 45 takıma kadar ulaştı. Yeni dönemde ise bu çalışma yöntemini dijital alanda da yaygınlaştırıyor ve bu kapsamda geleceği şekillendirecek ve farklı bir yapıda çalışacak yeni ekipler kurmaya başlıyor. "Squad" adı verilen bu ekipler ile teknoloji ve farklı iş birimlerinden yaklaşık 9-10 kişilik Agile çalışma ekipleri, bir araya gelerek aynı hedef için çalışacak ve iş çıktıları ile ilgili uçtan uca sorumlu olacaklar. Bu kapsamda bu yıl dijital müşteri değer yönetimi, dijital pazarlama ve dijital satış konularında çalışacak 7 yeni ekip kuruluyor. Vodafone, lokasyon bağımsız esnek çalışma ve "Agile" çalışma uygulamalarını Skype for Business ile de dijital olarak destekliyor. Vodafone'lular, bu uygulamayla istedikleri lokasyondan dizüstü bilgisayar ya da mobil cihazları aracılığıyla birden fazla kişiyle video konferans yapma ve iletişim kurma imkanı buluyor. Vodafone, ayrıca, tüm dünyada 106 bin Vodafone çalışanını dijital platformda bir araya getiren Yammer uygulamasının kullanımını da destekliyor. Vodafone çalışanları, sosyal paylaşım platformu Yammer aracılığıyla kendi iş alanlarındaki ya da ilgilerini çeken diğer konulardaki tüm yeni uygulama ve haberleri, farklı ülkelerin deneyimlerini anlık olarak paylaşabilme ve bu deneyimlerden öğrenebilme, lokal ya da uluslararası proje grupları oluşturma imkanına sahip oluyor.