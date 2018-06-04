Volkswagen elektrikli otomobiller konusunda yalnız değil!

Volkswagen son dönemde elektrikli otomobiller konusunda son dönemde ciddi atılımlar gerçekleştiriyor. Alman üretici, otomobil endüstrisinin geleceği olarak görülen elektrikli otomobillerde dünya lideri olmayı hedefliyor. Porsche, Audi ve Skoda’nın da içinde bulunduğu VW Group, 2025 yılına kadar 3 milyonu aşkın EV (electric vehicle) satmayı planlıyor.

Sadece Volkswagen değil birçok Alman otomobil devi sektörün geleceğinin elektrikli otomobillerde olduğunun farkında ve bu alana milyarlarca dolar yatırım gerçekleştiriyor. Dünyanın büyük ikinci otomobil üreticisi olan Daimler AG‘nin alt kuruluşlarından Mercedes-Benz, 2022 yılına kadar 10 farklı EV modelini piyasaya sürmeyi planlıyor.

VW ise bu segmentte gözüne Tesla’yı kestirmiş durumda. Şirket Tesla Model 3 ile rekabet edebilmek için piyasaya çıkaracağı EV modellerini geleneksel dizel ve benzinli otomobil fiyatına satmayı düşünüyor. Örneğin VW E-Golf modeli Avrupa’da 25.000 avrodan başlayan fiyatlarla satılacak.

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