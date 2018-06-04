HABER
Sahur:
İftar:
İmsakiye için tıklayın

Volkswagen elektrikli otomobiller konusunda yalnız değil!

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 04.06.2018 09:30 | Son Güncelleme

Alman otomotiv devi Volkswagen son dönemde dieselgate skandalının izlerini silmek için birçok çevreci adım atıyor. Şirket bu kapsamda 2025 yılına kadar 1 milyon elektrikli otomobil satmayı planlandığı açıkladı.

Volkswagen elektrikli otomobiller konusunda yalnız değil!

Volkswagen son dönemde elektrikli otomobiller konusunda son dönemde ciddi atılımlar gerçekleştiriyor. Alman üretici, otomobil endüstrisinin geleceği olarak görülen elektrikli otomobillerde dünya lideri olmayı hedefliyor. Porsche, Audi ve Skoda’nın da içinde bulunduğu VW Group, 2025 yılına kadar 3 milyonu aşkın EV (electric vehicle) satmayı  planlıyor.

Sadece Volkswagen değil birçok Alman otomobil devi sektörün geleceğinin elektrikli otomobillerde olduğunun farkında ve bu alana milyarlarca dolar yatırım gerçekleştiriyor. Dünyanın büyük ikinci otomobil üreticisi olan Daimler AG‘nin alt kuruluşlarından Mercedes-Benz, 2022 yılına kadar 10 farklı EV modelini piyasaya sürmeyi planlıyor.

VW ise bu segmentte gözüne Tesla’yı kestirmiş durumda. Şirket Tesla Model 3 ile rekabet edebilmek için piyasaya çıkaracağı EV modellerini geleneksel dizel ve benzinli otomobil fiyatına satmayı düşünüyor. Örneğin VW E-Golf modeli Avrupa’da 25.000 avrodan başlayan fiyatlarla satılacak.

Lenovo Z5’in yeni görüntüleri sızdırıldı


PARTNER Aldatılan kadının intikamı çok 'acı' oldu! Aldatılan kadının intikamı çok 'acı' oldu!
Vivo NEX tanıtım tarihi belli olduVivo NEX tanıtım tarihi belli oldu
Xiaomi Mi Band 3 ekran uyandırma ile geliyorXiaomi Mi Band 3 ekran uyandırma ile geliyor
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Volkswagen Elektrikli Otomobil

En Çok Okunan Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşması sırasında prompter cihazının azizliğine uğradı

Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşması sırasında prompter cihazının azizliğine uğradı

Hastanede skandal: Seni ben mi hamile bıraktım!

Hastanede skandal: Seni ben mi hamile bıraktım!

Fenerbahçe'nin yeni hocası kim olacak?

Fenerbahçe'nin yeni hocası kim olacak?

Ali Koç'un başkanlığı sonrası capsler patladı!

Ali Koç'un başkanlığı sonrası capsler patladı!

24 Haziran erken seçimi sonuçları için yeni anket! Hangi partinin ne kadar oyu var? Referandumu hatasız bilen şirket açıkladı

24 Haziran erken seçimi sonuçları için yeni anket! Hangi partinin ne kadar oyu var? Referandumu hatasız bilen şirket açıkladı

Nagehan Alçı, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın diplomasını köşesinden paylaştı

Nagehan Alçı, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın diplomasını köşesinden paylaştı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Çentikli iPhone SE2 kesinleşti diyebiliriz

Çentikli iPhone SE2 kesinleşti diyebiliriz

Galaxy A9 Star ailesinin fiyatı belli oldu

Galaxy A9 Star ailesinin fiyatı belli oldu

Galaxy S9+’ı gölgede bıraktı

Galaxy S9+’ı gölgede bıraktı

Agony, Cehennem’in en kötü versiyonu

Agony, Cehennem’in en kötü versiyonu

Vivo NEX tanıtım tarihi belli oldu

Vivo NEX tanıtım tarihi belli oldu

Xiaomi Mi Band 3 ekran uyandırma ile geliyor

Xiaomi Mi Band 3 ekran uyandırma ile geliyor

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.