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Volkswagen ifade verecek!

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 10.05.2018 12:32 | Son Güncelleme

Geçtiğimiz hafta ABD Adalet Bakanlığı, eski Volkswagen AG CEO’su Martin Winterkorn’u ABD temiz hava yasalarını kasten ve planlı bir şekilde manipüle etmeye çalışmak ile suçladı. Ardından 71 yaşındaki Winterkorn hakkında tutuklama kararı çıkarıldı.

Volkswagen ifade verecek!

Winterkom, 23 Eylül 2015 yılında tüm dünyada gündeme oturan “Dieselgate skandalı” yaşandığı dönemde Volkswagen AG’de CEO’luk görevini icra ediyordu. Ancak olaydan birkaç gün sonra istifa etmek zorunda kaldı. Herbert Diess’in ise hakkında tutuklama kararı çıkan eski CEO, Winterkorn için ABD Adalet Bakanlığı ve Federal Soruşturma Bürosu’nun temsilcileriyle görüşmeye gittiği düşünülüyor.

Volkswagen konu ile ilgili açıklama yapmayı reddetti

Söylentilere göre ABD, Diess’e görüşmelerin güvence altında olacağına dair söz verdi. Alman otomobil üreticisinin en tepesindeki isim olan Diess, emisyon skandalı soruşturması kapsamında ABD’ye gitmeden önce yetkililerden seyahatinin özgürce gerçekleşeceğine dair söz aldı.

1996 yılında BMW ile otomotiv endüstrisine giriş yapan Herbert Diess, 12 Nisan’da VW AG yönetim kurulu başkanlığı görevini Matthias Müller’den devraldı. Büyük talihsizlik ki şirketin başına geçtiği anda kendini zor bir dönemin içinde buldu.

Ancak seksen yılı aşkın bir geçmişe sahip olan şirket bu durumun üstesinden gelmek üzere. Şirket son dönemde emisyon sistemleri, elektrifikasyon ve otonom teknolojilere yaptığı yatırımlarla “dieselgate” olayının izlerini silmek üzere.

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Anahtar Kelimeler:
Volkswagen Martin Winterkorn

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