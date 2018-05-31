Volkswagen üçüncü fabrikanın yerini açıkladı!

Son dönemde tüm dünyada revaçta olan SUV ve EV(Electric Vehicle) segmenti araçlar otomotiv piyasasında patlama etkisi yarattı. Dünyanın en büyük ikinci otomobil üreticisi Volkswagen ise yükselen talebi değerlendirebilmek için son dönemde yükselişe geçen Çin pazarına odaklanmaya karar verdi.
Volkswagen, Çin’de açacağı üretim tesislerinden ikisinin yerini daha önce Tianjin ve Foshan şehirleri olarak açıklamıştı. Şirket geçtiğimiz Pazartesi ise üçüncü tesisini Qingdao’da açacağını açıkladı.
Çin’e özel modeller geliştirecek olan VW, burada FAW Group ile işbirliği içinde üretim yapacak. FAW Group, Çin’in en büyük üçüncü otomobil üreticisi. Ayrıca Çinli üreticinin hali hazırda Toyota ve General Motors gibi otomotiv devleri ile ortaklığı bulunuyor.
VW, son dönemde Çin pazarındaki satışlarında büyük bir yükseliş sağladı. Alman üretici, 2018 yılının ilk dört ayında Çin pazarında toplamda 1.3 milyon otomobil sattı. Tabii bu yükselişte yerli üreticiler ile yapılan ortaklıklar en büyük etkiye sahip.
Şirket, 2025 yılına kadar sadece Çin’de piyasaya sürülecek olan 40 yeni elektrikli model üretmeyi planlıyor.
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