Volvo %5 geri dönüştürülmüş plastik kullanılıyor!

Volvo CEO’su Hakan Samuelsson, Pazartesi günü Reuters’a bir demeç verdi. Samuelsson, açıklamasında 2025’ten itibaren Volvo otomobillerinde kullanılan plastiklerin %25’inin geri dönüştürülebilir malzemelerden elde edileceğini söyledi.
Böyle bir çevreci planın son derece mantıklı olduğunu düşünen Samuelsson, geri dönüştürülmüş plastiğin otomobillerdeki güvenlik ve kalite standartlarını etkilemeyeceğini de özellikle belirtti.
İsveçli üreteci geçtiğimiz yıl tam 570 bin araç sattı ve bu araçlarda %5 civarında geri dönüşümden elde edilen plastik malzeme kullanıldı. Şirket, mevcut X60 T8 plug-in hibrid SUV modelinin yoğunluklu olarak geri dönüştürülmüş plastik kullanılan bir prototipini imal etti. Test edilen prototip mevcut standartların korunduğunu kanıtladı.
Şirketin bu büyük geri dönüşüm hareketi Birleşmiş Milletler tarafından büyük bir memnuniyetle karşılandı. Ayrıca büyük takdir topladı. Her yıl okyanuslardan sekiz milyondan fazla plastik atık toplandığını belirten BM, bunun denizdeki yaşam alanlarını tehdit ettiğini açıkladı.
Norveçli bir diplomat ve eski bir politikacı olan Erik Solheim, şu an Birleşmiş Milletler Çevre Programı’nın başında yer alıyor. Volvo’nun son derece çevreci olan yaklaşımı ile ilgili Reuters’a demeç veren Solheim, “Bu, atıkların otomobil üretiminde ham madde olarak kullanılmasına yönelik ilk girişim” dedi.
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