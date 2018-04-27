Volvo ürün yelpazesini genişletiyor

İsveç merkezli lüks otomobil üreticisi Volvo, geçtiğimiz gün ziyaretçilere kapılarını açan 2018 Pekin Otomobil Fuarı’nda açıklama yaptı. İsveçli üretici, 2025 yılına kadar küresel satışlarının %50’sinin elektrikli modellerden oluşmasını hedefliyor. Marka bu hedefini gerçekleştirebilmek için yönünü elektrikli otomobiller için bulunmaz bir fırsat olan Çin otomobil pazarına çevirdi. İsveçli markanın üst kuruluşu Çinli otomotiv devi Geely’nin de yoğunluklu olarak Asya’da faaliyet göstermesi bu stratejik kayma da önemli bir etkiye sahip diyebiliriz. Ayrıca Pekin Otomobil Fuarı’nda birçok yeni modelle boy gösteren marka elektrikli otomobiller konusunda sektördeki zirve noktayı hedeflediğini açıkça gösterdi.
Volvo, şu an için Çin’de S90 ve S90L T8 Twin Engine modellerini üretiyor. XC60 T8 Twin Engine için ise üretim hazırlık aşamasında. Ayrıca Volvo XC40 SUV modelinin T5 plug-in hibrid varyantının da piyasaya sürülmesi markanın dünyanın en büyük otomobil pazarındaki konumunu iyice güçlendirdi.
Çin, İsveçli üreticinin en büyük pazar payına sahip olduğu otomobil pazarı. Geçtiğimiz yıl burada 100.000 otomobil satan Volvo, 2018’in ilk çeyreğinde küresel satışlarda %23.3’lük bir büyüme gösterdi. Bu yükselişteki en büyük etkiyi ise markanın Çin’de yakaladığı büyük satış başarı sağladı diyebiliriz.
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