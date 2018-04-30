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Volvo XC40 T5 Twin Engine ortaya çıktı!

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 30.04.2018 09:40 | Son Güncelleme

Volvo XC40 T5 Twin Engine, İsveçli üretici Volvo’nun üst kuruluşu Çinli otomotiv devi Geely ile ortak olarak geliştirdiği CMA (Compact Modular Architecture) platformu üzerine inşa edildi. Küçük boyutlardaki kompakt SUV XC40, tasarım ve teknolojisini büyük ölçüde kardeşleri XC60 ve XC90 modellerinden alıyor.

Volvo XC40 T5 Twin Engine ortaya çıktı!

İsveçli otomotiv devi Volvo, yeni elektrikli SUV modelini geçtiğimiz günlerde kapılarını ziyaretçilere açan 2018 Pekin Otomobil Fuarı’nda gözler önüne çıkardı. Markanın yeni PHEV modeli üç silindirli geleneksel 1.5 litrelik benzinli motora ek elektrikli motor ile donatılmış. Bu markanın 90 yılı aşkın tarihinde araçlarında kullandığı ilk üç silindirli motor olması sebebiyle bir ilk. Melez motorun güç çıkışı 178 benzinli motordan, 74’ü ise elektrikli motordan olmak üzere toplamda 247 beygir olarak açıklandı.

Volvo henüz tam olarak bir açıklama yapmamış olsa da yakın zamanda XC40 için saf elektrikli bir varyantın da geleceğine kesin gözüyle bakılıyor. XC40 T5 Twin Engine, kullanıcısına üç farklı sürüş modu sunacak. Bunlar; Hybrid, Power ve Pure modları. Hybrid modu, benzin ve elektrik motorunu en verimli şekilde kullanırken Power modu ise her iki motorun güç çıkışını da maksimum düzeye ulaştırıyor. Yani bir nevi performans ve güç modu sayılabilir. Son olarak Pure modu ise sadece elektrik motorundan faydalanıyor.

Volvo XC40 T5 Twin Engine için bazı özellikler ise:

Gerçek zamanlı trafik bilgisi, gprs ve navigasyon hizmeti sunan SIM kartlı sat-nav sistemli dokuz inçlik dokunmatik ekran

“On call” akıllı telefon uygulaması ve acil durum yardım sistemi

Aktif hava filteleme sistemi

Çift bölge klima kontrolü

Ön ve Arka park sensörü

Acil otonom frenleme sistemi

Aktif şerit takip sistemi

Ayrıca isteğe bağlı paketler ile Yarı otonom Pilot Assist sürücü yardım sistemi ve 1,200w Harmon Kardon stereo hoparlörler gibi donanımlara sahip olabilirsiniz.

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Anahtar Kelimeler:
Volvo XC40 T5 Twin Engine

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