Volvo XC40 T5 Twin Engine ortaya çıktı!

İsveçli otomotiv devi Volvo, yeni elektrikli SUV modelini geçtiğimiz günlerde kapılarını ziyaretçilere açan 2018 Pekin Otomobil Fuarı’nda gözler önüne çıkardı. Markanın yeni PHEV modeli üç silindirli geleneksel 1.5 litrelik benzinli motora ek elektrikli motor ile donatılmış. Bu markanın 90 yılı aşkın tarihinde araçlarında kullandığı ilk üç silindirli motor olması sebebiyle bir ilk. Melez motorun güç çıkışı 178 benzinli motordan, 74’ü ise elektrikli motordan olmak üzere toplamda 247 beygir olarak açıklandı.

Volvo henüz tam olarak bir açıklama yapmamış olsa da yakın zamanda XC40 için saf elektrikli bir varyantın da geleceğine kesin gözüyle bakılıyor. XC40 T5 Twin Engine, kullanıcısına üç farklı sürüş modu sunacak. Bunlar; Hybrid, Power ve Pure modları. Hybrid modu, benzin ve elektrik motorunu en verimli şekilde kullanırken Power modu ise her iki motorun güç çıkışını da maksimum düzeye ulaştırıyor. Yani bir nevi performans ve güç modu sayılabilir. Son olarak Pure modu ise sadece elektrik motorundan faydalanıyor.