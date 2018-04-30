Vurdu gol oldu: PES 2019 ‘yanlışlıkla’ sızdırıldı!

PES 2019 oyuncular tarafından merakla bekleniyor. FIFA ile yarışta birazcık geri kalan PES 2019’un yapımcısı KONAMI, aradaki farkı kapatmak için canla başla çalışırken, PlayStation Store’da yapılan bir sızıntı ile hayatının şokunu yaşadı. PlayStation Store’un Hong Kong şubesi PES 2019’un en önemli özelliklerini ve oyunun ekran görüntülerini yanlışlıkla da olsa sızdırdı.

LİSANSSIZ LİGLER PES 2019 İLE TARİH OLUYOR



Sızdırılan bilgilere göre PES 2019’un en büyük yeniliklerinden biri lig lisanslarında olacak. Özellikle yıllardır İngiltere Ligi için lisans sunmayan PES 2019 bu günlerini geride bırakacak. Tüm büyük ligler lisanslı olarak PES 2019’a eklenecek. Oyunun bir diğer iyileştirmesi ise futbolcu yeteneklerine gelecek. 11 yeni yetenek oyuna eklenecek ve daha iyi top çekim hareketleri sunulacak. Oyunun diğer yenilikleri ise şöyle:

4K HDR desteği eklenecek.

haftanın oyuncusu, ayın oyuncusu PES 2019’a gelecek.

Master League modu büyük değişime uğrayacak. Mod sayesinde gerçek bir yöneticiymiş gibi çalışacaksınız.