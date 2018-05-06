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VW satışlarda öne geçti

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 06.05.2018 09:02 | Son Güncelleme

Alman otomotiv pazarında SUV ve lüks otomobil segmentlerine olan talep sürekli artıyor. Volkswagen ise bu talep artışını değerlendirmede oldukça başarılı.

VW satışlarda öne geçti

Alman otomotiv devi Volkswagen, geçtiğimiz ay açıklanan ilk çeyrek raporlarına göre Almanya pazarındaki EV (Electric Vehicle) satışlarında %8 yükseliş kaydetti. Bunun yanı sıra genel satışlarda ise %15’lik büyük bir yükseliş mevcut. 2015 yılından beri şirkete olumsuz etkisi devam eden Dieselgate skandalının izleri tüm Avrupa’da yavaş yavaş siliniyor diyebiliriz. Çünkü Alman üretici bu yılın Ocak ayından itibaren  sürekli olarak aylık gelirini yükseltiyor.

Volkswagen, geçtiğimiz yıl SUV segmentinde %30’luk dev bir artış yaşadı. Ayrıca pazarda lüks otomobil satışları ise %32 artış gösterdi. SUV segmentinde başta Tiguan olmak üzere yeni tanıtılan birçok model markanın Batı Avrupa otomobil pazarında güçlenmesini sağlıyor. Sadece VW modelleri değil, VW Group’a ait alt kuruluşlardan Audi ve Skoda da son dönemdeki satışlarda büyük bir başarı elde etti.

VW Group, 2018’de yıllık net karını % 6 ila % 7 arasında yükseltmeyi planlıyor.

Elektrikli otomobil denildiğinde akla ilk gelen isim olan Tesla ise EV segmentinde hızlı bir düşüş yaşıyor. Amerikan üretici son dönemdeki EV satışlarında %46’lık bir düşüş yaşadı. Ne yazık ki şirketin bu düşüşü dibi görmeden durmayacak gibi duruyor.

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Anahtar Kelimeler:
VW Volkswagen teknoloji

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