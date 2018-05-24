WannaCry tehdit olmaya devam ediyor

WannaCryptor, WannaCry veya WCrypt olarak da bilinen fidye yazılımının; dünyanın bugüne kadar gördüğü en büyük siber karmaşalardan birine neden olmasının üzerinden tam bir yıl geçti.

Hatırlayalım; söz konusu saldırıda WannaCry zararlı yazılımı; bilgisayarlardaki verileri şifreleyip, verilerin şifresini çözme karşılığında 300 ila 600 dolar arasında fidye talep etmişti. Bu süreçte İngiltere’de sağlık sistemi çökmüş; ameliyatlar bir süre yapılamamış; Rusya’da İçişleri Bakanlığı sistemleri etkilenmiş, pek çok ülkede lojistikten otomotive yüzlerce şirketin işleyişi aksamıştı.

WannaCry ve EternalBlue açığı

ESET Güvenlik Uzmanı Ondrej Kubovic’in paylaştığı bilgilere göre WannaCry tehdidinin kendisi artık dünyanın dört bir yanında bu denli tahribata yol açmıyor. Ancak EternalBlue olarak bilinen ve bu salgının ortaya çıkmasına neden olan istismar türü ise korunmasız ve güncel olmayan sistemleri hâlâ tehdit ediyor. ESET‘in uzaktan zararlı yazılımları izlediği Telemetry ölçüm verilerine göre; geçtiğimiz aylarda popülaritesi yayılmaya devam ederek 2017 yılındaki zirvelerini de aşan sıçramalar yaptığı görülüyor.