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Westworld'ün mobil oyunu çıktı!

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 21.06.2018 11:50 | Son Güncelleme

ABD merkezli dijital yayın platformu HBO'nun popüler dizisi Westworld'ün mobil oyunu iOS ve Android için çıktı.

Westworld'ün mobil oyunu çıktı!

Son zamanlarda film ve dizi oyunlarının artış göstermekte olduğu bir gerçek. Genellikle PC ve konsol tarafında pek başarılı olamayan bu yapımlar, mobil dünyasında kalitesini konuşturabiliyor.

Hazır Westworld'ün ikinci sezonu da çıkmışken oyuncuları sevindirecek bir haber geldi. iOS ve Android için Behavior Interactive tarafından geliştirilen Westworld oyunu, nihayet çıkışını gerçekleştirdi. Hem iOS hem de Android için kullanıma sunulan oyun, oyuncuları hikaye bakımından ilk sezona götürüyor. Şehir kurma oyunlarını kendisine entegre eden oyunda yönlendirici isim ise Theresa Cullen.

Parkın yöneticisi olarak izlediğimiz karakter, kendi parkımızı yönetmemizi bizden istiyor. Yapısıyla bana Fallout Shelter'ı anımsatmadı değil, hatta bire bir aynısı. Bir yandan yeni ev sahibi robotlar üretirken bir yandan da parka yeni haritalar ve hikayeler ekleyebiliyoruz. Oyunda, dizide gördüğümüz pek çok ana karakter de yer alıyor. Ford'un odasına kadar pek çok önemli detayın yer aldığı oyunda bu tanıdık simaları görebilmek için, geliştirmeleri yaparak hızlıca para kazanmamız gerekiyor.

Eğer dizinin sıkı takipçilerindenseniz buradan iOS, buradan ise Android sürümlerine ulaşarak sizde kendi parkınızı oluşturabilir ve eğlencenin bir parçası olabilirsiniz.

Kaynak: Teknolojioku

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westworld oyun

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