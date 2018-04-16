HABER

WhatsApp’a 16 yaş sınırı gelebilir!

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 16.04.2018 18:33 | Son Güncelleme

Avrupa’da 25 Mayıs’ta yürürlüğe girecek yeni veri koruma yasası gereğince 16 yaşından küçükler WhatsApp kullanamayabilir. GDPR adlı yeni yasaya göre, veri erişimi için "tam rıza" göstermek gerekecek ve bu da var olan 13 yaş sınırı ile sağlanamıyor.

WhatsApp’a 16 yaş sınırı gelebilir!

Avrupa ülkelerinde 25 Mayıs’ta yürürlüğe girecek olan GDPR (General Data Protection Regulation - Genel Veri Koruma Yasası) isimli veri koruma yasası, teknoloji şirketlerini AB ülkelerindeki veri pratiklerini büyük ölçüde değiştirmeye zorluyor. Birçok teknoloji devi bu doğrultuda değişiklikler yapmaya başlarken, WhatsApp’ın da kullanıcıları için yaş sınırını artırmaya hazırlandığı belirtildi.

WABetaInfo’nun haberine göre, WhatsApp’ın güncellemeye hazırlandığı kullanım şartları, servisin halihazırda 13 olan yaş sınırlamasını 16’ya çıkaracak. Bu değişimin ne zaman devreye sokulacağı kesin olarak açıklanmazken, GDPR’nin yürürlüğe gireceği 25 Mayıs’tan önce gerçekleştirileceği belirtildi.

AVRUPA ÜLKELERİ SINIRI 13'E DÜŞÜRME HAKKINA SAHİP

Yeni veri koruma yasası, veri toplayan ve paylaşan uygulamaların kullanıcılarının en az 16 yaşında olmalarını zorunlu hale getirirken, isteyen Avrupa ülkeleri bu sınırı 13’e düşürme hakkına sahipler. Ancak bu durumda ailenin rızası gerekecek. Ayrıca, Cambridge Analytica veri skandalı nedeniyle eleştirilerin hedefi olan Facebook, yasalar konusunda işini şansa bırakmak istemiyor. Bu sebeple, WhatsApp'ın bu yasanın şartına riayet edeceği düşünülüyor.

Avrupa çapında kullanıcıların veri gizliliklerini korumaya başlayacak olan GDPR, Facebook CEO’su Mark Zuckerberg’in geçtiğimiz hafta ABD Senatosu’nda verdiği ifadelerin de önemli bir konu başlığını oluşturdu. Birçok senatör ve kongre üyesi, Facebook’un GDPR’ın gerekliliklerini Avrupa’nın yanı sıra ABD’de de uygulayıp uygulamayacağını sordular.

Bundan iki sene önce hazırlanan GDPR'nin Avrupa Birliği üyesi ülkelerde uygulanması 25 Mayıs 2018 tarihinde zorunlu olacak.

Artık bilinmeyen numaralar WhatsApp’dan sorulacakArtık bilinmeyen numaralar WhatsApp’dan sorulacak
Bir açıklama da Rusya'dan! ABD'nin vurduğu hedefler...Bir açıklama da Rusya'dan! ABD'nin vurduğu hedefler...
ABD'den Suriye açıklaması! Trump birlikleri çekmek istiyorABD'den Suriye açıklaması! Trump birlikleri çekmek istiyor
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Whatsapp whatsapp yaş sınırı

En Çok Okunan Haberler

Milyonlarca kişiye müjde! Zam yağacak

Milyonlarca kişiye müjde! Zam yağacak

Saadet Partisi Genel Başkanı Karamollaoğlu AK Parti ile ittifak şartını açıkladı

Saadet Partisi Genel Başkanı Karamollaoğlu AK Parti ile ittifak şartını açıkladı

Iğdır Belediyesi, Survivor Cumali için oy istedi

Iğdır Belediyesi, Survivor Cumali için oy istedi

Avrupa Birliği'nden skandal 'Afrin Harekatı' hamlesi

Avrupa Birliği'nden skandal 'Afrin Harekatı' hamlesi

Elini kolunu sallayarak iş yerine girdi, yalnız çalışan kadına böyle tecavüz etti

Elini kolunu sallayarak iş yerine girdi, yalnız çalışan kadına böyle tecavüz etti

Son dakika! Rusya'dan flaş açıklama: Bundan sonraki saldırıya karşı koyacağız

Son dakika! Rusya'dan flaş açıklama: Bundan sonraki saldırıya karşı koyacağız

İlginizi Çekebilir

WhatsApp’a bomba özellik! Bilinmeyen numaralar WhatsApp’dan sorulacak

WhatsApp’a bomba özellik! Bilinmeyen numaralar WhatsApp’dan sorulacak

Ne iPhone X ne Galaxy S9: Huawei Mate 20 AnTuTu’yu salladı

Ne iPhone X ne Galaxy S9: Huawei Mate 20 AnTuTu’yu salladı

Türk lise öğrencisinden müthiş icat! Avrupa peşine düştü

Türk lise öğrencisinden müthiş icat! Avrupa peşine düştü

Dikkat edin: WhatsApp’taki o tehlike geri döndü!

Dikkat edin: WhatsApp’taki o tehlike geri döndü!

Facebook: 87 milyon kullanıcının verileri usulsüz kullanıldı

Facebook: 87 milyon kullanıcının verileri usulsüz kullanıldı

Okuyucu Yorumları 1 yorum
zaten geç kalınmıştı arkadaşlarla ne zaman yasak gelicek diye tartışıyorduk bugün kendi aramızda
Diğer Haberler
Konya'da üniversite öğrencileri Zeytin Dalı Harekatı'nın 'Afrin SİHA' adında oyununu yaptı!

Konya'da üniversite öğrencileri Zeytin Dalı Harekatı'nın 'Afrin SİHA' adında oyununu yaptı!

Zeytin Dalı Harekatı'nın oyunu yapıldı

Zeytin Dalı Harekatı'nın oyunu yapıldı

Whatsapp'ta milyonlarca kullanıcıyı yakından ilgilendiren bomba gelişme

Whatsapp'ta milyonlarca kullanıcıyı yakından ilgilendiren bomba gelişme

Beko kurutma makineleriyle evini çamaşırlara kaptırmak istemeyenlerin yanındayız

Beko kurutma makineleriyle evini çamaşırlara kaptırmak istemeyenlerin yanındayız

Samsung'a büyük darbe!

Samsung'a büyük darbe!

Rüya gerçek olmuyor: Ucuz iPhone X başka bahara kaldı

Rüya gerçek olmuyor: Ucuz iPhone X başka bahara kaldı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.