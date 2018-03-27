WhatsApp'a bir bomba özellik daha: QR kod ile ödeme sistemi!

WhatsApp hiç kuşku yok ki dünyanın en popüler mesajlaşma uygulaması. Son zamanlarda yeni güncellemelerle birlikte yeni özelliklere kavuşan WhatsApp'a bir bomba özellik daha geldi.
Uygulamaya gelen son özellik ise QR kodu ile ödeme yapma. Ancak henüz android test sunucularında bulunan bu özelliği kullanmak için öncelikle aktif etmeniz gerekmekte. Aktif etmek içinse uygulamada bulunan üç noktaya tıklamak yeterli.
Ardından ödemeler seçeneğine giriş yapın ve karşınıza UPI ID ve UPI ID ve QR kod seçenekleri çıkacaktır. Bu seçeneklerden QR kod ödeme seçeneğini seçin. Sonrasında uygulama sizi kod tarama sayfasına yönlendirecektir. Daha sonra UPI ID ile doğrulaması tarafından takip edilen tutarı girin ve ödemenizi yapın.
Kendi QR kodunuzu ise ödemeler kısmında görebilirsiniz.
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