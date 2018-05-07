WhatsApp'a bomba Instagram özelliği! WhatsApp güncellemesi hangi yenilikler getirecek?

Milyonlarca kişinin tercihi olan popüler anlık mesajlaşma uygulaması WhatsApp, iOS kullanıcıları için yeni bir güncelleme yayınladı.

WhatsApp’ın son dönemlerde sunmuş olduğu en iyi özelliklerden biri, YouTube videolarına destek vermesiydi. Bu sayede kullanıcılar uygulamayı terk etmeden WhatsApp üzerinden YouTube videolarını izleyebiliyorlardı.

YouTube desteği konusunda kullanıcılardan olumlu geri dönüşleri alan şirket, şimdi de uygulamaya Instagram ve Facebook videoları için destek getiriyor. Böylece kullanıcılar artık WhatsApp üzerinden gönderilen YouTube, Instagram ve Facebook videolarını doğrudan uygulama içerisinden izleyebilecekler.

Ek olarak resim içinde resim özelliği ve gruplar için yenilikler getiren güncelleme, Avrupa kullanıcıları için de yeni bir kullanıcı anlaşmasını içinde barındırıyor.

Peki iOS'a gelen güncelleme başka ne gibi yenilikler içeriyor?

Sesli mesaj kayıt özelliği iyileştirildi.

Avrupalı Apple kullanıcıları, bu güncelleme ile birlikte uygulamayı kullanmak için 16 yaşından büyük olduklarını kabul etmek zorundalar.

iOS kullanıcıları için WhatsApp’a kayıt sayfasının tasarımı yenilendi.

Artık yöneticisi olduğunuz gruplarda diğer yöneticilerin yetkilerini ellerinden alabilirsiniz.

Artık grup gizlilik ayarlarını kullanarak grup konusu, simgesi, açıklaması gibi özelliklerin kimler tarafından düzenlenebileceğini belirleyebilirsiniz.

