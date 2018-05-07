HABER

WhatsApp'a bomba Instagram özelliği! WhatsApp güncellemesi hangi yenilikler getirecek?

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 07.05.2018 17:35 | Son Güncelleme

WhatsApp'ın yeni güncellemesi gündeme bomba gibi düştü. Yeni güncelleme ile iOS kullanıcılarına Instagram ve Facebook desteği getirecek olan WhatsApp bu yeni özelliği ile de ses getirecek gibi. Peki WhatsApp'ın 'Instagram' güncellemesi ne gibi yenilikler getirecek? İşte merak edilen sorunun yanıtı.

WhatsApp'a bomba Instagram özelliği! WhatsApp güncellemesi hangi yenilikler getirecek?

Milyonlarca kişinin tercihi olan popüler anlık mesajlaşma uygulaması WhatsApp, iOS kullanıcıları için yeni bir güncelleme yayınladı.

WhatsApp’ın son dönemlerde sunmuş olduğu en iyi özelliklerden biri, YouTube videolarına destek vermesiydi. Bu sayede kullanıcılar uygulamayı terk etmeden WhatsApp üzerinden YouTube videolarını izleyebiliyorlardı.

YouTube desteği konusunda kullanıcılardan olumlu geri dönüşleri alan şirket, şimdi de uygulamaya Instagram ve Facebook videoları için destek getiriyor. Böylece kullanıcılar artık WhatsApp üzerinden gönderilen YouTube, Instagram ve Facebook videolarını doğrudan uygulama içerisinden izleyebilecekler.

Ek olarak resim içinde resim özelliği ve gruplar için yenilikler getiren güncelleme, Avrupa kullanıcıları için de yeni bir kullanıcı anlaşmasını içinde barındırıyor.

Peki iOS'a gelen güncelleme başka ne gibi yenilikler içeriyor?

Sesli mesaj kayıt özelliği iyileştirildi.

Avrupalı Apple kullanıcıları, bu güncelleme ile birlikte uygulamayı kullanmak için 16 yaşından büyük olduklarını kabul etmek zorundalar.

iOS kullanıcıları için WhatsApp’a kayıt sayfasının tasarımı yenilendi.

Artık yöneticisi olduğunuz gruplarda diğer yöneticilerin yetkilerini ellerinden alabilirsiniz.

Artık grup gizlilik ayarlarını kullanarak grup konusu, simgesi, açıklaması gibi özelliklerin kimler tarafından düzenlenebileceğini belirleyebilirsiniz.

Seçimler öncesi bomba gelişme! Çok tartışılan isim aday olmadıSeçimler öncesi bomba gelişme! Çok tartışılan isim aday olmadı
Yasak aşk cinayetinde şok ifade! Yasak aşk cinayetinde şok ifade!
Meteoroloji’den son dakika yağış uyarı!Meteoroloji’den son dakika yağış uyarı!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Whatsapp teknoloji instagram Facebook whatsapp instagram güncellemesi whatsapp son güncelleme

En Çok Okunan Haberler

Hükümetten yeni adım! İki yeni müjde geliyor

Hükümetten yeni adım! İki yeni müjde geliyor

Demet Akalın: Otur işte osura osura mis gibi...

Demet Akalın: Otur işte osura osura mis gibi...

Ajanslar son dakika olarak duyurdu: Beşar Esad'ı öldürebiliriz

Ajanslar son dakika olarak duyurdu: Beşar Esad'ı öldürebiliriz

24 Haziran seçim sonuçları için son ankette çarpıcı sonuçlar

24 Haziran seçim sonuçları için son ankette çarpıcı sonuçlar

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a darbe girişiminden 1.5 ay önce brifing mi verildi?

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a darbe girişiminden 1.5 ay önce brifing mi verildi?

Muharrem İnce'den gençlere para desteği müjdesi

Muharrem İnce'den gençlere para desteği müjdesi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
WhatsApp’ta sakın bunu yapmayın! Uygulama çökebiliyor ve...

WhatsApp’ta sakın bunu yapmayın! Uygulama çökebiliyor ve...

Huawei P20 ailesine özel garanti

Huawei P20 ailesine özel garanti

Electrolux Ultra Captic inceleme altında

Electrolux Ultra Captic inceleme altında

General Mobile GM 8 Go satışta

General Mobile GM 8 Go satışta

Stephen Hawking’in son teorisi: Evren sonsuz değil!

Stephen Hawking’in son teorisi: Evren sonsuz değil!

Moto Z3 Play’in haziranda tanıtılacak

Moto Z3 Play’in haziranda tanıtılacak

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.