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Whatsapp'a gelen yeni özellik kullanıcıları sevindirecek!

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 03.07.2018 07:16 | Son Güncelleme

WhatsApp'a gelen yeni özellik, bir sohbet içinde birden çok arkadaşıyla mesajlaşan kişileri sevindirecek. Popüler anında mesajlaşma uygulaması WhatsApp, kalabalık grup sohbetlerini mesaj kargaşasına karşı daha işlevsel hale getirmeyi amaçlayan yeni bir özellik getirdi. İşte WhatsApp'ın yeni özelliğinin detayları...

Whatsapp'a gelen yeni özellik kullanıcıları sevindirecek!

Whatsapp'ın yeni özelliği ortaya çıktı. The Verge internet sitesinde yer alan habere göre, şirketin internet sitesinde yapılan açıklamada yeni özellikle sohbet gruplarına mesaj atmayı yalnızca grup yöneticileriyle sınırlandıran bir seçenek sunulacağı belirtildi.

YENİ ÖZELLİKLE MESAJ KARGAŞASINA SON

Yeni seçenekle çok sayıda kişinin kullandığı sohbet gruplarında kişilerin konuşmaları yahut bireysel yorumlarının mesaj kirliliğine yol açmasının önlenmesinin amaçlandığı ifade edildi.

HESAP YÖNETİCİLERİNİN ELİNİ KOLAYLAŞTIRACAK

Açıklamada, "Kişilerin WhatsApp gruplarını kullanma sebeplerinden biri de okul aile birlikleri, dernekler ve topluluk merkezleri gibi organizasyonların yaptığı açıklama ve duyurulardan haberdar olmak. Yeni özellik bu tip grup hesaplarının yöneticilerine daha kullanışlı araçlar sunmayı hedefliyor." ifadeleri yer aldı.

WHATSAPP'A YENİ SEÇENEK

Yeni özellik, "Grup Bilgisi" sekmesinde "Grup Ayarları/Mesaj Yollama/Yalnızca Yöneticiler" seçeneği işaretlenerek ayarlanabiliyor.

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Whatsapp sohbet whatsapp özellik

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