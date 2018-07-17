WhatsApp’a okundu olarak işaretle seçeneği geliyor

Gün geçmiyor ki WhatsApp’a yeni bir özellik eklenmesin. Dev platformun üzerinde çalıştığı yeni bir detay, 2.18.214 sürümlü betada ortaya çıktı. Özellik, pek çok mesajlaşma uygulamasında halihazırda uzun süredir kullanılıyor. Dolayısıyla geç gelmiş bir detay diyebiliriz.
Bildiğiniz gibi şu anda birisinin mesajını bildirim panelinde gördüğünüzde, bildirimi silmek veya cevaplamak olmak üzere iki seçeneğiniz bulunuyor. Mavi tikin karşıya ulaşması içinse uygulamaya girmeniz şart. Fakat bu pek çok uygulamada böyle değil. Bildirimin silinmesi için “okundu olarak işaretle“ye basmanız yetiyor. Neyse ki bu, yakında Facebook mesajlaşma platformu WhatsApp’ta da böyle olacak. Doğrudan bildirim üzerinden bu seçeneğe tıkladığınızda mesajı açmışsınız gibi olacak, bildirim sizi rahatsız etmeyecek.
Özellik bahsettiğimiz gibi şu anda beta aşamasında test ediliyor. Bildiğiniz gibi platform, iletilen mesajları normal mesajlardan ayıran başka bir özelliği daha kullanıma açmıştı.
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