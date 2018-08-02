Whatsapp'a yeni özellik yakında geliyor!

Whatsapp'a bilgisayardan girenleri ilgilendiren önemli bir gelişme yaşandı. WhatsApp Web şu anda karşı taraflara GIF yollamak isteyenler için, bunu alt menü şeklinde sunuyor. Sol altta bulunan ifade menüsüne girdiğinizde GIF seneçeğine tıklayabiliyorsunuz.
GIF butonunun yine yazı yazdığımız bölüme taşınması beklenirken, Stikers (emoji) butonunun WhatsApp Stikers Store‘a bağlanması sağlanacak. Bu yeniliklerin ne zaman WhatsApp Web için geçerli olacağı şimdilik bilinmiyor. Ama test aşamasına geçildiyse, kısa süre içerisinde bu özellikleri görebileceğimizi söyleyebiliriz.
Öncelikle Android için WhatsApp beta kullanıcılarına sunulan okundu olarak işaretle özelliğinden bahsedelim. 2.18.232 sürümünde yer alan özellik ile gelen tüm mesajları bildirim penceresi üzerinden okunmuş durumuna getirebileceksiniz.
DHA
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