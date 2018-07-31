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WhatsApp az önce değişti! Artık birden fazla kişiyle görüntülü görüşebilirsiniz!

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 31.07.2018 21:13 | Son Güncelleme

WhatsApp'ta bir süredir beklenen özellik bugün nihayet aktif hale geliyor. Yeni güncelleme, görüntülü görüşme yapan kullanıcıları yakından ilgilendiriyor. İşte WhatsApp'ın kullanıcılarının işine fazlasıyla yarayacak yeni bomba özelliği.

WhatsApp az önce değişti! Artık birden fazla kişiyle görüntülü görüşebilirsiniz!

WhatsApp'a önemli bir güncelleme geldi. Yeni güncelleme, beraberinde görüntülü görüşme yapan kullanıcılar için önemli bir yenilik sunuyor.

BİRDEN FAZLA KİŞİYLE GÖRÜNTÜLÜ GÖRÜŞME

Özelliği kullanmak için ilk önce bir kişi ile görüntülü sohbet araması gerçekleştiriyorsunuz. Daha sonrada diğer iki kişiyi eklemek için yukarıda ok işareti ile gösterilen yere tıklıyorsunuz. Yani görüşme başlatarak birden fazla kişiyi görüşmeye katabilirsiniz.

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Anahtar Kelimeler:
Whatsapp özellik görüntülü konuşma

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Okuyucu Yorumları 3 yorum
herkes birden fazla grup konuşması yapmak için sıraya girmiş Ne kadar güzel bir özellik Vay be toplu konferans toplu grup
ya kardeşim dolar olmuş 5 tl enfilasyon olmuş peygamber dağı siz wp diyosunuz inan sitrese giriyorum
nasıl kullanılıyor
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