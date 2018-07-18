WhatsApp bitmek bilmeyen o mesajlara dur dedi!

WhatsApp iOS ve Android güncellemesi kullanıcılarına türlü türlü yenilikler getiriyor. Bildiğiniz üzere bu yenilikler öncelikle bir teste sokuluyor. Bu test sürecini deneyimleyenler ise WhatsApp Android Beta uygulaması kullanıcıları oluyor. Geçtiğimiz gün 2.18.216 sürümüne güncellenen WhatsApp Beta Android uygulaması, kullanıcıların değerli görüşlerini almak için çok önemli bir özelliği daha kullanıma sundu.

WHATSAPP’A SESSİZE AL ÖZELLİĞİ GELİYOR



WhatsApp sessize al özelliği sayesinde artık ardı ardına gelen mesaj bildirimleri tarih olacak. WhatsApp bundan böyle 50’den fazla bildirim alındığını fark ettiğinde bildirim menüsünde bir sessize al butonu çıkartacak. Kullanıcı mesaj bildirimlerini görmek istemiyorsa bu butona basarak o kişi veya gruptan gelen mesajları kolayca sessize alabilecek.

SESSİZE AL ÖZELLİĞİ İLE SİNİR BOZAN WHATSAPP BİLDİRİMLERİNE SON



WhatsApp sessize alma özelliği şimdilik sadece WhatsApp Beta Android kullanıcılarının kullanımında. Haberin başında da dediğimiz gibi test sürecini deneyimleyen kullanıcılardan gelecek geri bildirimlere göre sessize al özelliği WhatsApp İOS, WhatsApp Android uygulamasına eklenecek. Şimdi ardı ardına 50’den fazla mesaj atıp bir an önce cevap bekleyen WhatsApp arkadaşları düşünsün.



