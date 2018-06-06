WhatsApp bu cihazlarda kullanılamayacak

Facebook'un sahibi olduğu WhatsApp, zaman zaman güncellenen bir anlık mesajlaşma uygulaması. Bu güncellemeler sonucunda bazı işletim sistemi sürümleri ve cihazlarda çalışamaz hale gelen uygulama, belli aralıklarla destek vermeyi kaldırdığı cihazların listesini açıklıyor.
1.5 milyardan fazla kişinin kullandığı popüler uygulama önümüzdeki günlerde bazı işletim sistemi ya da cihazlar için destek vermeyi bırakacak. WhatsApp'tan yapılan açıklamaya göre uygulamanın sorunsuz çalıştığı işletim sistemi sürümleri açıklandı. Yani bir nevi minimum sistem gereksinimleri güncellendi.
Buna göre önümüzdeki dönemde kullanıcıların WhatsApp kullanmaya devam edebilmeleri için bu sürümler veya daha yüksek işletim sistemlerine sahip olmaları gerekecek:
Android 4.0 üzeri
iOS 7 ve üzeri
Windows Phone 8.1 ve üzeri
Nokia S40 cihazları
Bu cihaz ve işletim sistemleri bu yılın sonuna yani 31 Aralık 2018’e kadar uygulamayı kullanabilecek. Ancak 1 Ocak 2019'dan itibaren yukarıdaki tabloda yer alamayan cihaz ve işletim sistemleri WhatsApp kullanamayacak.
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