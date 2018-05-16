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Whatsapp bu sabah değişti! İşte WhatsApp uygulamasının son güncel hali

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 16.05.2018 07:05 | Son Güncelleme

Whatsapp ile ilgili son güncelleme kullanıcıların yüzünü güldürdü. Facebook çatısı altındaki WhatsApp için özellikle grupları ve grup yöneticilerini ilgilendiren önemli bir güncelleme sunuldu. İşte, iOS ve Android uygulamaları için WhatsApp grup özellikleri güncellemelerinin detayları...

Whatsapp bu sabah değişti! İşte WhatsApp uygulamasının son güncel hali

WhatsApp, yenilenen grup yöneticisi kontrolleri ile sohbet sırasında grubun gizliliğini artırması ile öne çıkıyor. Yöneticiler artık grup bilgisi altına amaç veya başlıklar odaklı detayları girebiliyor. Bu tanıtıcı yazı sayesinde yeni bir üye, sohbetin üzerinde grup detaylarını görebiliyor ve grubun temel amaçlarını anlamış oluyor.

Bundan böyle grup sohbetinden bir süre uzak kalan kullanıcılar kendilerinden bahsedilen herhangi bir mesajı da kaçırmayacak. Bu özellik Discord ve Slack uygulamaları ile benzer yapıda diyebiliriz. Kullanıcılar geri kalmama olanağı sağlayan özellik için sohbetin sağ alt köşesindeki @ tuşundan faydalanabilecek. Yeni katılımcı arama özelliği ise kullanıcıların grup bilgileri sayfasındaki bir arama çubuğu ile gruptaki bir kişiyi bulmasını kolaylaştırıyor.

whatsapp

Grup yöneticileri için sunulan yeni kontrol ise hangi üyelerin grup bilgisini, ikonunu ve açıklamasını değiştirebileceği konusunda kısıtlama uygulanmasını sağlıyor. Yöneticiler diğer grup yöneticilerin admin yetkilerini kaldırma olanağına da sahip olacak. Ayrıca, grubun kurucuları başlattıkları gruplardan kovulamayacak. Platform, kullanıcıların ayrıldıkları gruba sürekli olarak tekrar eklenmesini önleyecek bir koruma yöntemi de sunduklarını ifade ediyor.


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Whatsapp Facebook slack whatsapp güncelleme

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