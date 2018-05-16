WhatsApp, yenilenen grup yöneticisi kontrolleri ile sohbet sırasında grubun gizliliğini artırması ile öne çıkıyor. Yöneticiler artık grup bilgisi altına amaç veya başlıklar odaklı detayları girebiliyor. Bu tanıtıcı yazı sayesinde yeni bir üye, sohbetin üzerinde grup detaylarını görebiliyor ve grubun temel amaçlarını anlamış oluyor.
Bundan böyle grup sohbetinden bir süre uzak kalan kullanıcılar kendilerinden bahsedilen herhangi bir mesajı da kaçırmayacak. Bu özellik Discord ve Slack uygulamaları ile benzer yapıda diyebiliriz. Kullanıcılar geri kalmama olanağı sağlayan özellik için sohbetin sağ alt köşesindeki @ tuşundan faydalanabilecek. Yeni katılımcı arama özelliği ise kullanıcıların grup bilgileri sayfasındaki bir arama çubuğu ile gruptaki bir kişiyi bulmasını kolaylaştırıyor.
Grup yöneticileri için sunulan yeni kontrol ise hangi üyelerin grup bilgisini, ikonunu ve açıklamasını değiştirebileceği konusunda kısıtlama uygulanmasını sağlıyor. Yöneticiler diğer grup yöneticilerin admin yetkilerini kaldırma olanağına da sahip olacak. Ayrıca, grubun kurucuları başlattıkları gruplardan kovulamayacak. Platform, kullanıcıların ayrıldıkları gruba sürekli olarak tekrar eklenmesini önleyecek bir koruma yöntemi de sunduklarını ifade ediyor.
24 Haziran seçim sonuçları için son anket
Barış Atay gözaltına alındı
Whatsapp bu sabah değişti! İşte WhatsApp uygulamasının son güncel hali
Gizli töre cinayeti! Annesini 16 kez bıçaklayarak öldürdü
Erdoğan Londra'da Musevi Cemaati üyelerini kabul etti
Arap dünyası Ramazan hilalini görmeyi bekleyecek
Öğretmenlik eğitimi değişiyor! YÖK'ün yeni öğretmenlik lisans programları nasıl olacak?
Konya'da iğrenç olay! Anneden zihinsel engelli kızına cinsel istismar
Bu fiyata çoban bulamayınca yurt dışından getirtti
Aytuğ Atıcı'dan 'Neden aday olmadınız?' sorusuna yanıt: Ben Sağlık Bakanı olacağım
Canlı yayında nesli tükenen hayvanları yiyordu! Ünlü Youtuber tutuklandı
Kemal Kılıçdaroğlu'ndan İsrail tepkisi! Hükümete 4 maddelik çağrı
Okuyucu Yorumları 1 yorum