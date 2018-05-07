WhatsApp coştu bir kere: Instagram WhatsApp’a geldi!

WhatsApp İOS ve Android kullanıcılarına geçtiğimiz aylarda büyük bir müjde vermişti. Bu müjde YouTube videolarının WhatsApp üzerinden izlenebilmesiydi. Tıpkı WhatsApp’ın dediği gibi kullanıcılara büyük kolaylık sağlayan bu olay, WhatsApp tarafından Instagram ve Facebook’a uyarlandı.
WHATSAPP’A INSTAGRAM VE FACEBOOK DESTEĞİ GELDİ
WhatsApp, YouTube videolarına verdiği desteğin ardından Instagram ve Facebook videolarına da destek verecek. Bu destek sayesinde WhatsApp’tan gönderilen Instagram ve Facebook videoları başka bir uygulama açmaya gerek kalmadan, doğrudan WhatsApp uygulaması üzerinden izlenebilecek.
WHATSAPP GÜNCELLEMESİNİN DİĞER YENİLİKLERİ
WhatsApp İOS güncellemesi Instagram ve Facebook desteğine ek olarak resim içinde resim özelliği, iyileşmiş bir sesli mesaj kayıt özelliği ve Avrupalı kullanıcılar için yeni bir kullanıcı sözleşmesi getiriyor. Konu WhatsApp olunca hele hele Facebook olunca özellikle kullanıcı sözleşmesine şöyle bir göz gezdirmekte fayda var.
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