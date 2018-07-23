WhatsApp’dan Linç olaylarına önlem aldı

Son iki ay içinde ülkede yaşanan çocuk kaçırma ve benzer olaylardan dolayı suçlanan mesajlajma uygulaması 20 kişi’yi aşkın bir grup tarafından linç edildi.

BBC’de yer alan habere göre, Hindistan hükümeti 19 Temmuz’da akşam saatlerinde yaptığı açıklamada kötü niyetli söylentilerin yayılmasına sebep olan uygulamanın yasal sorumluluklarından kaçamayacağını ve hesap vermesi gerektiğini kaydetti.

Gelen tepkiler üzerine WhatsApp Hindistan’daki kullanıcıların birbirine mesaj “yönlendirme” kapasitesini kısıtlamaya çalışacağını söyleyerek yanıt verdi.

Şirket Hindistan’daki kullanıcıların mesaj yönlendirmesini kısıtlarken , üye olunabilecek ve yönlendirme yapılabilecek WhatsApp grubu sayısını da kullanıcı başına beş ile sınırlandırılacak.

Şirket açıklamasında “Gözlemlemeyi sürdüreceğimiz bu değişikliklerin, uygulamanın tasarım amacı olan özel mesajlaşma ortamı olarak kullanılmasına hizmet edeceği inancındayız” denildi.

Ayrıca daha önce Hindistan’da yayımlanan gazetelere verdiği tam sayfa ilanlarda yalan ve yanlış haberlerin nasıl fark edilebileceği konusunda bilgilendirme yapmıştı.

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