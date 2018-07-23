WhatsApp’dan Linç olaylarına önlem aldı

Son iki ay içinde ülkede yaşanan çocuk kaçırma ve benzer olaylardan dolayı suçlanan mesajlajma uygulaması 20 kişi’yi aşkın bir grup tarafından linç edildi.
BBC’de yer alan habere göre, Hindistan hükümeti 19 Temmuz’da akşam saatlerinde yaptığı açıklamada kötü niyetli söylentilerin yayılmasına sebep olan uygulamanın yasal sorumluluklarından kaçamayacağını ve hesap vermesi gerektiğini kaydetti.
Gelen tepkiler üzerine WhatsApp Hindistan’daki kullanıcıların birbirine mesaj “yönlendirme” kapasitesini kısıtlamaya çalışacağını söyleyerek yanıt verdi.
Şirket Hindistan’daki kullanıcıların mesaj yönlendirmesini kısıtlarken , üye olunabilecek ve yönlendirme yapılabilecek WhatsApp grubu sayısını da kullanıcı başına beş ile sınırlandırılacak.
Şirket açıklamasında “Gözlemlemeyi sürdüreceğimiz bu değişikliklerin, uygulamanın tasarım amacı olan özel mesajlaşma ortamı olarak kullanılmasına hizmet edeceği inancındayız” denildi.
Ayrıca daha önce Hindistan’da yayımlanan gazetelere verdiği tam sayfa ilanlarda yalan ve yanlış haberlerin nasıl fark edilebileceği konusunda bilgilendirme yapmıştı.
Samsung Note 9 için ön siparişlere hazırlanıyor
Polislere 'Sen kimsin lan' demişti! İstifa etti
Binali Yıldırım 6. kez dede oldu! Müjdeyi düğünde verdi
Erbil'de Valilik binasında peş peşe patlama sesleri
'Askeri Casusluk Davası'nın 2 numaralı sanığı Narin Korkmaz ismini değiştirdi, öğretmen oldu
CHP'li başkandan Erdoğan ile ilgili şaşırtan sözler
Kimse ondan gözünü alamadı!
Ameliyat sonrası ellerini paylaşan doktor sosyal medyayı salladı
Trump'tan Ruhani'ye çok sert yanıt: Çok az kişinin gördüğü sonuçlara katlanırsın
Şanlıurfa'da sosyal deney: Cüzdanı vermeyince dövmeye kalktılar
KKTC'de filmlere konu olacak olay! Eskortun evini karıştırınca...
İstanbul Şişli'de bir kadın oğlundan şüphelendi, takip etti! Görünce inanamadı
Kolu alçıda olan aday KPSS'ye giremedi
KPSS’de bugün büyük heyecan! 1 milyon 675 bin aday ter dökecek
Uyarılar işe yaradı: WhatsApp kısıtlanıyor!
Okuyucu Yorumları 0 yorum