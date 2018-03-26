WhatsApp Gold tehlikesi geri döndü! WhatsApp'da bu logoyu görenler dikkat

WhatsApp Gold yani WhatsApp'a ek özellikler kazandıracağı iddiasıyla birçok telefona virüs bulaşmasına neden olan yazılım yeniden ortaya çıktı. En son ortaya çıktığında sık sık haberlere konu olan WhatsApp Gold için uzmanlar, dolandırma amaçlı bir program olduğu konusunda uyarılarda bulunuyor.
ÜNLÜLER ÜZERİNDEN DOLANDIRIYORLAR!
Akıllı telefonlarda özellikle en popüler mesajlaşma uygulaması olan WhatsApp üzerinden dolandırılan, hesabı ele geçirilen insan sayısı giderek artıyor. WhatsApp üzerinden WhatsApp Gold yükseltmesi için insanlara davetiye mesajı gelirken, gönderilen mesajlarda bu yazılımı yalnızca ünlülerin kullandığı, yazılımın sızdırıldığı ve linke tıklanması durumunda kullanılabileceği yazıyor.
Linke tıklandığında ise dolandırıcıların kişisel bilgilere ulaşması ve telefonlara sızması için kapı açık kalıyor.
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