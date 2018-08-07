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WhatsApp grup aramaları özelliği ile güncellendi!

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 07.08.2018 07:34 | Son Güncelleme

Popüler anlık mesajlaşma platformu WhatsApp bugün yeni bir güncelleme aldı. WhatsApp’a gelen bu güncelleme ile arkadaşlarınızla videolu veya sesli olarak konferans görüşmeleri yapabileceksiniz.

WhatsApp grup aramaları özelliği ile güncellendi!

Facebook‘un bünyesinde yer alan mesajlaşma uygulaması, her geçen gün yeni özellikler ile karşımıza çıkmaya devam ediyor. İlk olarak yeniliklerini Android‘de test eden mesajlaşma uygulaması bugün yepyeni özelliğini sürpriz bir şekilde iOS platformunda kullanıma sundu.

WhatsApp grup aramaları özelliği ile güncellendi!

Şimdilik sadece App Store üzerinde yayınlanan sürüm 2.18.81 güncellemesi ile uygulamaya yepyeni bir özellik ekleniyor. Sesli ve görüntülü grup aramalarını artık yapabiliyorsunuz.

Konferans görüşmesi olarak da tabir edebileceğimiz özelliği kullanmak için; Arama yaparken, “Katılımcı ekle” simgesine dokunmanız yeterli olacaktır. Grup aramaların en fazla 4 katılımcı desteklediğini belirtelim.

Mesajlaşma özelliğinden daha çok, sesli ve videolu görüşme özelliği ile ön plana çıkan uygulama, çok yakında sticker desteği ile daha keyifli bir mesajlaşma deneyimi sunacak. Uygulamanın bu yeni özelliğini kullanabilmek için; App Store>Güncelleme bölümünden uygulamayı güncellemeniz yeterli olacaktır.

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