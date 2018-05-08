WhatsApp güncellemesi ile gelen yenilikler

Sürüm 2.18.51 ile uygulama içerisinde video izleme özellikleri daha da kolaylaşıyor. Peki, güncelleme ile gelen yenilikler neler?

Instagram veya Facebook videosuna bir link aldığınızda, artık uygulama içinde oynatabilirsiniz. Resim içinde resim ile sohbetler arasında geçiş yaparken de videoyu izlemeye devam edebilirsiniz.

Grup yöneticisi iseniz, artık yönetici haklarını başka katılımcılardan kaldırabilirsiniz. “Grup Bilgisi”‘nden yöneticiyi seçin ve “Yöneticilikten Çıkart”‘ı seçin.

Grup yöneticileri artık “Grup Bilgisi”‘ne ve “Grup Ayarlarına” dokunarak grubun konusunu, simgesini ve açıklamasını kimlerin değiştirebileceğini seçebilir.

Uygulamanın bu yeni özelliklerinden faydalanabilmek için App Store>Güncelleme bölümünden uygulamayı güncelleyebilirsiniz. Şimdilik iOS platformu için sunulan bu yeniliklerin önümüzdeki günlerde Android platformuna da gelmesi bekleniyor.

Facebook’un bünyesinde yer almasından dolayı gizlilik endişeleri uyandıran popüler mesajlaşma uygulamasının, yapılan son değişiklikler ile mesajlarınızı okumadığı resmi olarak açıklanmıştı. Uçtan uca şifreme sistemi ile 3. kişilerin mesajlarınızı okuyamadığı uygulamayı şimdilik gizlilik endişesi duymadan kullanabilirsiniz.

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