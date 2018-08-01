WhatsApp için yepyeni özellik!

Facebook’un bünyesinde yer alan WhatsApp, yeni özelliklerine hız kesmeden devam ediyor. Yeni özelliklerini Android’de test eden WhatsApp, bu seferde de geleneği bozmadı ve yeni özelliğini yine Android’de test etmeye başladı. WhatsApp sürüm 2.18.214 ile Android kullanıcılarının uzun bir süredir beklediği özellik kullanıma sunulmaya başlandı.

WhatsApp’a gelen güncelleme ile artık Android kullanıcıları bildirim merkezinden uygulamayı açmadan gelen mesajları okundu olarak işaretleyebilecek. Ayrıca yine bildirim merkezi üzerinden gelen mesajlara cevap yazılmaya devam edilecek.

Şimdilik test aşamasında olan bu sürümü siz de kullanabilirsiniz. Bunun için yapmanız gereken; buradan WhatsApp’ın Beta sürümünü indirmek ve APK. dosyasını cihazınıza kurmak.

İndirdiğiniz WhatsApp APK. dosyasını yüklerken sorun yaşarsanız; Ayarlar>Güvenlik>Bilinmeyen Kaynaklar bölümünden bilinmeyen kaynaklara izin vermeniz gerekiyor. Daha sonra indirdiğiniz dosyayı yükleyebilirsiniz.

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