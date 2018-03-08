WhatsApp ile ilgili gündem yaratacak gelişme!

Milyonlarca kullanıcının en çok tercih ettiği uygulamaların başında gelen WhatsApp'ın kararı gündeme bomba gibi düştü

WhatsApp'tan radikal yenilik

1 / 19 Zira popüler mesajlaşma uygulaması WhatsApp hafızalara kazınmış logosunu değiştirmeye hazırlanıyor.

2 / 19 Geçtiğimiz dönemde iddiaları ortaya çıkan bu değişim WhatsApp'ın 2.18.74 beta sürümünde kullanıma girdi.

3 / 19 Yeni güncellemeyi telefonlarına indiren kullanıcıların uygulamada gördüğü logo otomatik olarak değişecek.

4 / 19 6 farklı logoyu kullanıma sunan WhatsApp kullanıcıların sahip olduğu ara yüze göre logoları otomatik olarak değiştirecek.

5 / 19 Aynı yenilik sayesinde kullanıcılar istemeleri halinde logoyu kendileri de manuel olarak değiştirebilecek ve bu 6 opsiyon arasından seçim yapabilecek.

6 / 19 Şu an beta kullanıcılarının kullanımına sunulan özellik, kısa bir süre sonra milyonlarca kullanıcının beğenisine sunulacak.

7 / 19 WhatsApp bu adımı Google’ın geliştiricilerin kullanması için önerdiği çoklu logo sisteminin bir parçası olarak hayata geçirdi.

8 / 19 Peki popüler mesajlaşma uygulaması WhatsApp'ın bütün özelliklerine hakim misiniz?

9 / 19 İşte mutlaka bilmeniz gerek 10 WhatsApp özelliği...

10 / 19 Mesajlarınızı kalın, üstü çizili veya italik yapmak isterseniz tek yapmanız gerek yazdığınız metni seçip, araç çubuğundaki üç nokta simgesine dokunarak istediğiniz formatlamayı seçmek. WhatsApp'ın nu özelliği şimdilik sadece beta halinde var olsa da, çok yakında herkes tarafından kullanılabilecek.

11 / 19 EMOJİ TARAMASI WhatsApp'ta çok fazla emoji var, evet. Bazen doğru anda doğru emoji'yi bulmak çok zor olabiliyor. Artık istediğiniz emoji'yi kelime kullanarak aramanız mümkün olacak.

12 / 19 DAKİK HESAPLAMALAR Eğer sürekli konuşmalarınızı takip etmiyorsanız, küçük tik işaretlerinin maviye dönüştüğü anı kaçırabilirsiniz. Artık gönderdiğiniz mesajı basılı tutarak çıkan "Bilgi" opsiyonunu tıklayarak bir tikin ne zaman maviye dönüştüğünü görebilirsiniz.

13 / 19 GRUP SOHBETLERİNİ SESSİZE ALIN Çenesi düşük arkadaş gruplarınızdan sıkıldığınızda, "Grup bilgisi"ni açarak, grup konuşmanızı sekiz saat, bir hafta veya bir yıl boyunca sessizleştirebilirsiniz.

14 / 19 PARANIZ CEBİNİZDE KALSIN “Ayarlar"lardan "Veri Kullanımı”na tıklayarak, ”Medyanın otomatik olarak indirilmesi" ayarlarını değiştirebilirsiniz. "Mobil veri kullanırken" düğmesine tıklayarak, verilerin wi-fi'sız ortamlarda indirilmesi opsiyonunu kapatabilir, ve telefon faturanızı azaltabilirsiniz.

15 / 19 OTOMATİK YÜKLEMELERİ DURDURUN Telefonuzun fotoğraf galerisinde utanç verici fotoğraflar olmasını istemiyorsanız WhatsApp’ın otomatik yükleme özelliğini kapatabilirsiniz. Bunun için sohbet ayarlarında "Gelen medyayı kaydet" i kapatarak fotoğrafların ve diğer medyanın otomatik indirme işlemlerini durdurabilirsiniz.

16 / 19 REFERANS İÇİN ÖNEMLİ MESAJLARI İŞARETLEYİN Önemli bir mesajı bulmak için yüzlerce iletiyi geriye doğru kaydırmak çok uzun sürebilir. Ama eğer o mesaja yıldızla işaretlerseniz hem sizin işiniz kolaylaşır, hem de mesajlaştığınız kişinin bundan haberi olmaz. Bir mesaja yıldız eklemek için tek yapmanız gereken mesajın üstünü basılı tutmak ve çıkan yıldız simgesini seçmek. Daha sonra sohbetin üzerine dokunup "Yıldızlı mesajlar”ı seçerek işaretlediğiniz tüm mesajları görebilirsiniz.

17 / 19 DİZÜSTÜ WHATSAPP WhatsApp’ı bilgisayardan açarak artık işyerinizde istediğiniz kadar mesajlaşmanız mümkün. Bilgisayarınızdan Web.whatsapp.com adresine girdikten sonra telefonunuzdaki WhatsApp’ınızdan alacağınız QR kodu ile sohbetlerinizi bilgisayar ekranına taşıyabilirsiniz.

18 / 19 YANITLAMAYI KENDİNİZE HATIRLATIN Eğer çok ilginizi çekmeyen bir konu konuşuyorsanız, kendinize cevap vermeniz gerektiğini hatırlatmak için herhangi bir sohbeti "Okunmamış" olarak işaretleyebilirsiniz. Böylece konuşmanın yanında belirecek olan mavi nokta, size cevap vermeniz gerektiğini hatırlatabilir.