WhatsApp “İletilen mesaj” etiketine kavuştu

Birinden gelen mesajı, başka birine iletirken fazladan açıklama yapma ihtiyacı hissediyor olabilirsiniz. Zira iletme özelliğinin kopyala-yapıştır yapmaktan farkı yok. Ancak durum değişiyor. Artık iletilen mesajlar çok kolay şekilde ayırt edilebilecek ve mesajı karşınızdakinin yazıp yazmadığını anlamak için özel çaba sarf etmeniz gerekmeyecek.

Şu sıralar beta aşamasında test edilen özellik, iletilen mesajların tepesine otomatik olarak “İletildi” etiketini ekliyor.

Bu detay, çok küçük gibi gözükse de günlük hayatta işimizi çok kolaylaştırabilir. WhatsApp ekibi, her geçen gün bu tarz küçük gözüken pek çok özelliğin üzerinde çalışıp sistemi daha iyi hale getiriyor. Yani aslında bu yeniliklere toplu halde bakıldığında daha çok anlam ifade ediyor.

Muhtemelen birkaç haftalık herkese açık beta sürecinin bitişinin ardından, gelecek ay içerisinde yeni özelliği telefonlarımızda görmeye başlayabiliriz.

Apple Watch için en iyi fitness uygulamaları



