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WhatsApp'ın girmediği cep kalmayacak!

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 22.03.2018 23:09 | Son Güncelleme

Popüler mesajlaşma uygulaması WhatsApp, yeni uygulaması sayesinde tuşlu telefonlarda dahi kullanılabilecek. Böylece WhatsApp'ın kullanılmadığı telefon kalmayacak.

WhatsApp'ın girmediği cep kalmayacak!

WhatsApp mesajlaşma uygulaması denildi mi akla gelen ilk isimlerden. Facebook çatısı altında faaliyetlerine devam eden WhatsApp, 2018'in ilk aylarında birçok işletim sistemine verdiği desteği geri çekmişti. Özellikle İOS ve Android uygulaması ile bilinirliği artan WhatsApp'ın gözü şimdi ise tekrar eski dostlarda.

WHATSAPP TUŞLU TELEFONLAR İÇİN UYGULAMA ÇIKARTACAK

Popüler uygulama, son dönemde popülerleşen tuşlu telefon akımına kayıtsız kalamadı ve tuşlu telefonlar için WhatsApp uygulaması çıkartmak için çalışmalara başladı. İlk olarak bazı tuşlu telefonlarda kullanılan işletim sistemi KaiOS için uygulama çıkartacak olan WhatsApp'ın bu sayede girmediği işletim sistemi kalmayacak. Şirket, tuşlu telefon kullanıcılarını da bünyesine katarak daha geniş kitlelere ulaşacak.

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TUŞLU TELEFONLAR İÇİN WHATSAPP NASIL OLACAK?

Tuşlu telefonlar için geliştirilecek WhatsApp uygulamasının nasıl olacağı büyük merak konusu. Uygulamanın WhatsApp'ın hangi özelliklerini destekleyeceği ise henüz bilinmiyor. WhatsApp'ın hikayeler gibi birçok özelliğinden feragat edip sadece mesajlaşmaya odaklanacağı gelen ilk bilgiler arasında. Zaten olur da uygulama hikayeler özelliği ile gelirse en fazla 2 inç ekran boyutuna sahip bir telefonda WhatsApp hikayelerini görüntülemek büyük çileye dönüşebilir.

WhatsApp'ın kurucusu: 'Facebook'u silin'WhatsApp'ın kurucusu: 'Facebook'u silin'
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