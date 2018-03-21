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WhatsApp'ın kurucusu: 'Facebook'u silin'

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 21.03.2018 18:52 | Son Güncelleme

Veri ihlali iddiaları sonucu sosyal medyada başlatılan 'Delete Facebook' (Facebook'u silin) kampanyasına WhatsApp'ın kurucusu da destek verdi.

Merkezi İngiltere'nin başkenti Londra'da bulunan Cambridge Analytica adlı veri analiz şirketinin yaklaşık 50 milyon Facebook hesabından veri topladığı ve bu verileri ABD seçimleri ve Brexit referandumunu etkilemek için kullandığı iddiasının yankıları sürüyor.

WhatsApp'ın kurucusu: 'Facebook'u silin'

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WhatsApp'ın kurucusundan 'Facebook'u silin' kampanyasına destek

WhatsApp'ın kurucusundan 'Facebook'u silin' kampanyasına destek
Merkezi İngiltere'nin başkenti Londra'da bulunan Cambridge Analytica adlı veri analiz şirketinin yaklaşık 50 milyon Facebook hesabından veri topladığı ve bu verileri ABD seçimleri ve Brexit referandumunu etkilemek için kullandığı iddiasının yankıları sürüyor.
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WhatsApp'ın kurucusundan 'Facebook'u silin' kampanyasına destek

WhatsApp'ın kurucusundan 'Facebook'u silin' kampanyasına destek
Yaşanan bu krizin ardından sosyal medyada 'Facebook'u silin' kampanyası start aldı. Bu kampanyaya Facebook'un bünyesinde bulunan WhatsApp'ın kurucusundan da destek geldi. WhatsApp’ın kurucusu Brian Acton, sosyal medyadaki 'Delete Facebook' (FacebooK'u silin) kampanyasına destek verdi.
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WhatsApp'ın kurucusundan 'Facebook'u silin' kampanyasına destek

WhatsApp'ın kurucusundan 'Facebook'u silin' kampanyasına destek
Sosyal medya devi Facebook, 2014 yılında popüler mesajlaşma uygulaması WhatsApp'ı 19 milyar dolar karşılığında satın almıştı.
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WhatsApp'ın kurucusundan 'Facebook'u silin' kampanyasına destek

WhatsApp'ın kurucusundan 'Facebook'u silin' kampanyasına destek
Facebook'ta çok sayıda hesaba erişim sağlayarak veri ihlalinde bulunduğu öne sürülen veri analiz şirket Cambridge Analytica'nın CEO'su Nix'e görevden el çektirildi.
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WhatsApp'ın kurucusundan 'Facebook'u silin' kampanyasına destek

WhatsApp'ın kurucusundan 'Facebook'u silin' kampanyasına destek
Facebook'tan kişisel verileri izinsiz şekilde aldığı öne sürülen analiz şirketinin en tepedeki yöneticisine ait gizli çekilen görüntüler, verilerin ABD başkanlık yarışında Trump'ın lehine kullanıldığını ortaya koydu. (Channel 4 News'un Cambridge Analytica'nın görevden alınan Yönetim Kurulu Başkanı Alexander Nix ile yaptığı gizli çekimden bir kare)
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WhatsApp'ın kurucusundan 'Facebook'u silin' kampanyasına destek

WhatsApp'ın kurucusundan 'Facebook'u silin' kampanyasına destek
Facebook hisselerinde görülen kaybın ardından, cuma günü 537 milyar dolar olan şirketin piyasa değeri bugün 43 milyar dolar kaybederek 494 milyar dolara kadar geriledi. Böylece, Zuckerberg, Forbes'un "Gerçek Zamanlı Dünyanın Milyarderleri Listesinde" 5'inci sıradan 7'nci sıraya gerilemiş oldu.
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WhatsApp'ın kurucusundan 'Facebook'u silin' kampanyasına destek

WhatsApp'ın kurucusundan 'Facebook'u silin' kampanyasına destek
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Whatsapp Facebook facebook uygulaması

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