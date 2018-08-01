WhatsApp'ın merakla beklenen özelliği çıktı!

Daha öncesinde sizlere WhatsApp'ın uzun süredir beklenen gruplar için görüntülü görüşme özelliğinin yolda olduğunu aktarmıştık.
Ancak bu sürüm sadece beta kullanıcıları için geçerliydi. Şimdi ise bu özellik tüm kullanıcılar için yayınlandı. Artık arkadaşlarınızla beraber görüntülü grup görüşmesi gerçekleştirebileceksiniz.
Aynı anda sadece dört kişiye kadar desteklenen görüntülü grup görüş görüşmesi özelliği, internetinizin pek sağlıklı olmadığı koşullarda bile stabil çalışmaya özen gösterecek. Tabii ki güvenlik konusunda da bir sıkıntınız olmasın, uçtan uca şifreleme özelliği ile beraber görüşmeleriniz güvenli bir ortamda sağlanacak.
Bu özellik aslına bakarsanız uzun bir süredir test aşamasındaydı. Ancak gerek ortaya çıkan kalite sorunları gerek hatalar sonucunda bu özelliğin tüm platformlara gelişi biraz gecikti.
WhatsApp'ın merakla beklenen özelliği yayınlandı!
Peki bu özellik Facebook Messenger, Skype, Snapchat ve FaceTime'da bulunuyorken neden WhatsApp üzerinden kullanıcılar görüntülü görüşme özelliğini kullanmak istesin?
Cevap aslında oldukça basit, tabii ki de stabil bir görüşme ortamı sağlayacak olması. Karıncalanmalar ve ya çamurlaşma derdine artık son diyeceğiz. Bence bu sözün verilmesi bile tercih edilmesi adına başlı başına bir etken.
Peki bu özelliği kullanıcılar nasıl kullanabilir? Grup aramasını başlatmak için arkadaş listenizdeki kişilerden birisiyle görüntülü ya da sesli sohbet başlatın. Ekranın sağ üst köşesinde çıkan düğme, görüşmeye yeni kişiler eklemenizi sağlar.
Böyle yaparak görüşmeye üç kişi daha ekleyebilirsiniz. Ancak belirtmek isterim ki bu özelliği aktif etmek için bir gruba dahil olmuş olmanız gerekmekte. Bunun dışında sadece iki kişiye kadar görüntülü görüşme yapabilirsiniz.
Eğer siz de bu özelliğe sahip olmak istiyorsanız, iOS ve Google Play üzerinden WhatsApp'ınızı güncelleyebilir ve kullanmaya başlayabilirsiniz.
Kaynak: Teknolojioku
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