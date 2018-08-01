WhatsApp'ın merakla beklenen özelliği çıktı!

Daha öncesinde sizlere WhatsApp'ın uzun süredir beklenen gruplar için görüntülü görüşme özelliğinin yolda olduğunu aktarmıştık.

Ancak bu sürüm sadece beta kullanıcıları için geçerliydi. Şimdi ise bu özellik tüm kullanıcılar için yayınlandı. Artık arkadaşlarınızla beraber görüntülü grup görüşmesi gerçekleştirebileceksiniz.

Aynı anda sadece dört kişiye kadar desteklenen görüntülü grup görüş görüşmesi özelliği, internetinizin pek sağlıklı olmadığı koşullarda bile stabil çalışmaya özen gösterecek. Tabii ki güvenlik konusunda da bir sıkıntınız olmasın, uçtan uca şifreleme özelliği ile beraber görüşmeleriniz güvenli bir ortamda sağlanacak.

Bu özellik aslına bakarsanız uzun bir süredir test aşamasındaydı. Ancak gerek ortaya çıkan kalite sorunları gerek hatalar sonucunda bu özelliğin tüm platformlara gelişi biraz gecikti.

WhatsApp'ın merakla beklenen özelliği yayınlandı!

Peki bu özellik Facebook Messenger, Skype, Snapchat ve FaceTime'da bulunuyorken neden WhatsApp üzerinden kullanıcılar görüntülü görüşme özelliğini kullanmak istesin?