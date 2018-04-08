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WhatsApp’ın nefes aldıran özelliği Facebook Messenger’a ekleniyor

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 08.04.2018 16:04 | Son Güncelleme

WhatsApp’ta bulunan mesaj silme özelliği Facebook Messenger’a getiriliyor. Facebook, Cambridge Analytica skandalı sonrası aldığı karar ile mesaj geri alma özelliğini Facebook Messenger uygulamasına ekleneceğini duyurdu.

WhatsApp’ın nefes aldıran özelliği Facebook Messenger’a ekleniyor

Facebok Messenger WhatsApp kadar olmasa da oldukça popüler-di. Popülerdi çünkü bu popülerlik son zamanlarda azalmış durumda. Bu durumun arkasında Facebook’un Cambridge Analytica şirketi ile imza attığı Facebook skandalı var. Skandalın ardından kullanıcı gizliliğine verdiği önemi arttıracağını söyleyen Facebook, bu yöndeki ilk adımları atmaya başladı.

FACEBOOK MESSENGER’DA MESAJ SİLME DÖNEMİ BAŞLIYOR

Kullanıcı gizliliği planlarının ilk fidanı Facebook Messenger’a ekildi. Facebook, WhatsApp’ta bulunan ve kullanıcıları büyük dertlerden kurtaran mesaj silme özelliğini en kısa zamanda Facebook Messenger’a getireceğini açıkladı. Bu kararın arkasında ise Facebook’un karıştığı ikincil bir skandal var.

whatsapp

İKİNCİ FACEBOOK SKANDALI MESAJ SİLME KARARI ALDIRDI

Bu skandalda Mark Zuckerberg dahil birçok yöneticinin sadece kendilerine özel olarak Facebook mesajlarını sildirdiği ortaya çıkmıştı. Kullanıcılarına böyle bir imkan vermeyen Facebook’un bu tavrı büyük tepki görmüştü. Facebok’ta işin içinden çıkmak için mesaj silme özelliğini tüm kullanıcılarına açmaya karar verdi.

FACEBOOK MESSENGER’DA MESAJ NASIL SİLİNİR?

Facebook Messenger’daki mesaj silme özelliği WhatsApp’ınkine oldukça benzeyecek. Tahminler söz konusu mesajın üstüne basılı tutularak kolay bir şekilde silineceği. Bu sayede istenmeyen mesajlar kolayca yok edilecek, birçok kullanıcı büyük bir dertten kurtulacak.

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