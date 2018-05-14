WhatsApp’ın son sürüm indirmeye hazır!

WhatsApp’ın Android’de yer alan sürümünü Play Store>Uygulamalarım ve oyunlarım bölümünden güncelleyebilirsiniz. Ancak bazen bu güncellemeler Play Store’da görünmüyor veya geç görünebiliyor.

Biz de sizler için WhatsApp‘ın son sürüm APK. dosyasını paylaşıyoruz. APKMirror sitesinde yer alan ve hiç bir modifikasyon işlemi yapılmamış WhatsApp Messenger 2.18.142 sürümünü aşağıdaki linke tıklayarak indirebilirsiniz.

İndirdiğiniz WhatsApp APK. dosyasını yüklerken sorun yaşarsanız; Ayarlar>Güvenlik>Bilinmeyen Kaynaklar bölümünden bilinmeyen kaynaklara izin vermeniz gerekiyor. Daha sonra indirdiğiniz dosyayı yükleyebilirsiniz.

Android’de güvenliğinizi sağlamak için WhatsApp Gold, WhatsApp+ ve WhatsApp profilime kim bakmış gibi uygulamaları yüklememenizi tavsiye ediyoruz. Ayrıca, APKMirror dışında sitelerde yer alan APK. dosyalarını yüklediğinizde, sisteminiz güvenlik zafiyetlerine çanak tutabilir.

Android’de APK. dosyalarını paketleyenler, bazen uygulamaların içerisine keylog veya kötücül yazılım gibi şeyler ekleyebiliyor.