WhatsApp’ın yeni güncellemesi parmaklarınızı mutlu edecek

2.18.70 ve 2.18.71 sürüm numarasına sahip olan güncellemeler içerisinde çok dikkat çeken iki yeni özellik barındırıyor.

SES KAYDI KİLİTLEME



WhatsApp’ta bir sohbete ses kaydı göndermek istediğiniz zaman parmağınızı mikrofon simgesine basılı tutmanız gereklidir. Bu nedenle ses kaydı göndermek hiç pratik değildir. Fakat yeni beta güncellemesi ile birlikte WhatsApp üzerinden ses kaydı kilitleme özelliği geliyor. Güncelleme sayesinde ses kayıt tuşuna yarım saniye parmağınızı basılı tuttuğunuz zaman mikrofon simgesinin üzerinde bir kilit ikonu çıkacak. Parmağınızı bu ikona doğru kaydırırsanız ses kaydı almaya parmağınızı çekseniz bile devam eder.

Ses kaydı kilitleme, sohbet esnasında uzun sesli mesajlar gönderen kişiler için aranan özellik olacaktır. Ayrıca gelecek güncellemelerde eklenmesi planlanan özellik ile ses kaydını karşı tarafa göndermeden önce dinlemek mümkün olacak.

ÇIKARTMA BOYUTUNU GÖRMEK



WhatsApp’ın yeni güncellemesi ile gelecek olan bir başka özellik çıkartma paketlerinin boyutlarına bakabilmemizi sağlayacak.

Her iki özellik 2.18.70 ve 2.18.71 sürümlü beta güncellemeleri ile yayınlandı. WhatsApp, iki özelliği de test ediyor ve gelecek güncellemelerde herkes için aktif kullanıma sunmayı planlıyor.