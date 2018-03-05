HABER

WhatsApp’ın yeni güncellemesi parmaklarınızı mutlu edecek

burak.kosar burak.kosar
TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 05.03.2018 13:32 | Son Güncelleme

Oldukça popüler mesajlaşma uygulaması olan WhatsApp, Android Beta kullanıcılarına birçok yenilik barındıran güncellemesini yayınladı.

WhatsApp’ın yeni güncellemesi parmaklarınızı mutlu edecek

2.18.70 ve 2.18.71 sürüm numarasına sahip olan güncellemeler içerisinde çok dikkat çeken iki yeni özellik barındırıyor.

SES KAYDI KİLİTLEME

WhatsApp’ta bir sohbete ses kaydı göndermek istediğiniz zaman parmağınızı mikrofon simgesine basılı tutmanız gereklidir. Bu nedenle ses kaydı göndermek hiç pratik değildir. Fakat yeni beta güncellemesi ile birlikte WhatsApp üzerinden ses kaydı kilitleme özelliği geliyor. Güncelleme sayesinde ses kayıt tuşuna yarım saniye parmağınızı basılı tuttuğunuz zaman mikrofon simgesinin üzerinde bir kilit ikonu çıkacak. Parmağınızı bu ikona doğru kaydırırsanız ses kaydı almaya parmağınızı çekseniz bile devam eder.

Ses kaydı kilitleme, sohbet esnasında uzun sesli mesajlar gönderen kişiler için aranan özellik olacaktır. Ayrıca gelecek güncellemelerde eklenmesi planlanan özellik ile ses kaydını karşı tarafa göndermeden önce dinlemek mümkün olacak.

ses21

ÇIKARTMA BOYUTUNU GÖRMEK

WhatsApp’ın yeni güncellemesi ile gelecek olan bir başka özellik çıkartma paketlerinin boyutlarına bakabilmemizi sağlayacak.

Her iki özellik 2.18.70 ve 2.18.71 sürümlü beta güncellemeleri ile yayınlandı. WhatsApp, iki özelliği de test ediyor ve gelecek güncellemelerde herkes için aktif kullanıma sunmayı planlıyor.

21231

Güne bu tabloyla uyandılar!Güne bu tabloyla uyandılar!
Alev alev yanıyor! Bin metrekarelik alana yayıldıAlev alev yanıyor! Bin metrekarelik alana yayıldı
Ünlü modelin +18'lik fotoğrafları internete sızdıÜnlü modelin +18'lik fotoğrafları internete sızdı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Whatsapp Android Beta güncelleme

En Çok Okunan Haberler

Emekliye 2.062 TL ikramiye geliyor

Emekliye 2.062 TL ikramiye geliyor

Gelin adayı Naz Mila: Çırılçıplak şov yaptım

Gelin adayı Naz Mila: Çırılçıplak şov yaptım

MAÇ ÖZETİ | Trabzonspor 0-2 Beşiktaş (24. hafta puan durumu)

MAÇ ÖZETİ | Trabzonspor 0-2 Beşiktaş (24. hafta puan durumu)

CHP PM üyesi Yavuz Karan hayatını kaybetti

CHP PM üyesi Yavuz Karan hayatını kaybetti

Abdullah Ağar’dan TRT’ye rest: Geçmişten geleceğe hukukumuz bozulmuştur

Abdullah Ağar’dan TRT’ye rest: Geçmişten geleceğe hukukumuz bozulmuştur

'Ehliyetlerdeki kan gruplarının yüzde 5'i hatalı'

'Ehliyetlerdeki kan gruplarının yüzde 5'i hatalı'

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Youtube yeni özelliğini duyurdu

Youtube yeni özelliğini duyurdu

Vodafone'da 'DijitalSen' dönemi başladı

Vodafone'da 'DijitalSen' dönemi başladı

Huawei’den hedef odaklı şebeke çözümü

Huawei’den hedef odaklı şebeke çözümü

Mitsubishi Asansör Eğitim Merkezi kuracak

Mitsubishi Asansör Eğitim Merkezi kuracak

Telefonlarda silinen mesajlar nasıl geri getirilir?

Telefonlarda silinen mesajlar nasıl geri getirilir?

Yeni Trend Yüz Tanışma Teknolojisi!

Yeni Trend Yüz Tanışma Teknolojisi!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.