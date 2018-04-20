WhatsApp'ın yerli rakibi İletee çıkıyor!

MİLLİ VE KRİPTOLU MESAJLAŞMA UYGULAMASI: İLETEE HAVELSAN'ın yetkili ismi yeni bir sosyal platform kurmanın zorluklarına değindi. Atalay zirvedeki konuşmasında Türkiye'deki herhangi bir firmanın bir Facebook yapmasına engel hiçbir şey olmadığını belirterek “Ama Facebook'u Facebook yapan oradaki 1.5 milyar kullanıcı” ifadelerini kullandı. HAVELSAN olarak milli ve kriptolu mesajlaşma uygulaması İletee üzerindeki çalışmaların devam ettiğini söyleyen Atalay’a göre İletee bir mesajlaşma uygulamasından beklendiği gibi mesaj gönderme, sesli ve görüntülü konuşma, konum paylaşımı gibi özelliklere sahip olacak. Hatta uygulama WhatsApp'a göre daha fazla özellik sunacak ve yine WhatsApp'a nazaran çok daha güvenli olacak. İletee'nin çalışma prensibi ise diğer mesajlaşma uygulamalarına göre oldukça farklı.

YERLİ WHATSAPP İLETEE HACK'LENSE DAHİ GÜVENLİĞİ ELDEN BIRAKMAYACAK



“Mobil iletişim platformumuzun sunucuları Türkiye'de olacak” diyen Ahmet Hamdi Atalay, İletee'nin akıllı telefonların donanımlarına entegre edileceğini açıklayarak “Cep telefonu dışarıdan ele geçirilse ya da hack'lense dahi haberleşmeniz güvenli hale gelecek. Bunu niye şimdi yapıyoruz? Çünkü 5 yıl önce öyle bir talep ve bu ihtiyacın farkındalığı yoktu. Artık bu talep oluştu biz de buna yatırım yapmaya başladık.” dedi. Atalay detaylarıyla heyecanlandıran İletee'nin çıkış tarihini de duyurdu.

İŞTE İLETEE'NİN ÇIKIŞ TARİHİ!



Şimdilik prototipi bulunan İletenin tanıtımı için Atalay tarafından işaret edilen tarih 2018 yılının ortası. İletee'nin yerli bir akıllı telefon üreticisi ile işbirliği yaparak yıl sonunda piyasaya sürülmesi hedefleniyor.

Anahtar kelimeler: HAVELSAN, İletee, WhatsApp