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WhatsApp kullananlar dikkat! Sınır geliyor

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 25.04.2018 16:42 | Son Güncelleme

WhatsApp, Avrupa Birliği (AB) ülkelerinde 16 yaşından küçüklere yasaklanacak. Facebook’un sahibi olduğu uygulama, önümüzdeki birkaç hafta içinde yeni kullanım koşullarını onaylamasını istediğinde, kullanıcıdan 16 yaşından büyük olduğunu doğrulamasını talep edecek.

WhatsApp kullananlar dikkat! Sınır geliyor

WhatsApp’ın şu an AB ülkelerindeki kullanım yaşı 13, ancak şirket AB’nin yeni veri mahremiyeti kurallarını gelecek ay uygulamaya koymasından önce kendi kullanım koşullarını değıiştirdi.

AB Genel Veri Koruma Kuralları (GDPR) 25 Mayıs’ta uygulamaya girecek ve insanlar şirketlerin kişisel bilgilerini nasıl kullanabileceği konusunda çok daha fazla denetim sahibi olacak. İstedikleri takdirde bilgilerinin silinmesini isteme hakkı da verilecek.

AVRUPA DIŞINDA YAŞ SINIRI 13 OLARAK KALACAK

Yeni kurallarda çocukların kişisel verilerinin pazarlama ya da kullanıcı hesabı açmak için toplanmasını önlemeye yönelik düzenlemeler de var. Uygulama, dünyanın geri kalanındaki yaş sınırını 13 olarak tutmayı planlıyor.

Snapchat, Instagram, Pinterest, Twitter gibi çoğu sosyal medya uygulaması 13 yaş ve altına yasak. 13 yaş sınırı ABD’deki Çocukların İnternetteki Mahremiyetini Koruma Yasası’nın küçüklerin kişisel bilgilerinin toplanmasının yasaklanması nedeniyle konulmuştu.

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Okuyucu Yorumları 1 yorum
Ona bakılırsa facebook da 18 yaş şartı var ama 5 yaşında bebenin hesabı var. Çok mu zor yaşım 18 demek. Hikaye bu işler...
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