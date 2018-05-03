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WhatsApp kullananlar şimdi gerçekten yandı: Artık mesajlaşırken...

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 03.05.2018 10:44 | Son Güncelleme

WhatsApp CEO'sunun görevinden ayrılmasının yankıları halen sürerken, şirketin oldukça önemli adımlar atacağı konuşuluyor. Kaum'un ayrılığı sonrasında WhatsApp'ın reklam işine çok daha fazla odaklanacağı ve kullanıcıların mesajlaşırken reklamlarla karşılaşacağı belirtiliyor.

WhatsApp kullananlar şimdi gerçekten yandı: Artık mesajlaşırken...

Geçtiğimiz ay Brian Acton’ın, hafta başında ise Jan Koum’un istifa etmesiyle, WhatsApp’ın kurucu ekibi şirketten ayrılmış oldu. Reklamlara karşı olan kurucu ikilinin gidişiyle, Facebook’un WhatsApp üzerinden reklamlar sunmaya başlayacağı söyleniyor.

Facebook F8 geliştiriciler konferansında bu konuya değinen Facebook’un mesajlaşma ürünlerinden sorumlu başkan yardımcısı David Marcus, “Reklam konusuna gelecek olursak, WhatsApp’ı kesinlikle daha açık hale getireceğiz.” dedi.

Marcus, ilk adımın büyük şirketlere WhatsApp kullanıcılarına direkt mesajlar gönderme kabiliyeti tanımak olacağını duyurdu.

Barclays analistleri, Koum’un gidişiyle Facebook’un artık WhatsApp için reklam satmaya başlayacağını tahmin etmişti. Facebook, WhatsApp’ı 2014 yılında 19 milyar dolar karşılığında satın almıştı.

Barclays analistleri yatırımcılara yazdıkları notta şu ilginç cümleye verdi: “Geçtiğimiz birkaç yılda yaptığımız birçok görüşmede şu yanıtı aldık: ‘Jan gidince reklamlar başlayacak.”

Habertürk'ün haberine göre Koum istifasıyla ilgili somut bir sebep göstermezken, The Washington Post Gazetesi Facebook yönetimiyle aralarındaki vizyon farklılıklarının bunda etkili olduğunu, reklam tabanlı gelir modeli ile veri hedefleme konularının başlıca ayrılık noktaları olarak öne çıktığını iddia etti.

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Anahtar Kelimeler:
Whatsapp mesajlaşma

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Okuyucu Yorumları 2 yorum
bizde WhatsApp bırakırız benzeri uygulamalar çok WhatsApp düşünsün
kullanmayız olur biter pehhh????
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