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WhatsApp kullanıcılarına güzel haber! Video konferans özelliği test ediliyor

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 22.05.2018 15:21 | Son Güncelleme

WhatsApp kullanan milyonlarca kişiye müjdeli haber geldi. Dünyanın en çok tercih ettiği mesajlaşma uygulamalarından biri olan WhatsApp son güncellemesiyle birlikte uzun zamandır merakla beklenen video konferans özelliğini sınırlı sayıda kullanıcıyla test etmeye başladı. Şu anda kademeli bir şekilde teste sunulduğu açıklanan WhatsApp'ın bu yeni özelliğinin yakın zamanda tüm Android ve iOS kullanıcıları için kullanılabilir hale getirilmesi bekleniyor.

WhatsApp kullanıcılarına güzel haber! Video konferans özelliği test ediliyor

WhatsApp uzun zamandır beklenen özelliğini devreye soktu. Facebook çatısında faaliyet gösteren WhatsApp, bu ayın başında gerçekleştirilen F8 Geliştiriciler Konferansı’nda duyurulan video konferans özelliğini yayınladı.

Birkaç kullanıcının aynı anda görüntü görüşmesine olanak tanıyan özellik, yalnızca küçük sayıda bir kullanıcı kitlesine test etmeleri için sunuldu.

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Eğer özelliğe erkenden kavuşan şanslı Android kullanıcılarından biriyseniz, toplu video sohbet için önce bir arkadaşınızı görüntülü aradıktan sonra, diğer arkadaşlarınızı da oturuma ekleyebilirsiniz. Özellik en fazla 4 kişiye kadar katılımcıyla görüntülü görüşülmesine olanak tanıyor.

Kademeli olarak teste sunulduğu belirtilen özelliğin, yakında tüm Android ve iOS kullanıcıları için kullanılabilir hale getirilmesi bekleniyor.

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Anahtar Kelimeler:
Whatsapp video konferans teknoloji

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Okuyucu Yorumları 1 yorum
Sadece Mesajlaşma Resim Video atmada kalsaydı.. Hikaye ekle onu ekle bunu ekle derken sosyal medya gibi tuhaf bir şey oldu.
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