WhatsApp kullanıcılarına müjde! Artık kontrol size geçti…

WhatsApp iOS ve Android için çıkarttığı her güncelleme ile türlü türlü yenilikler getiriyor. Genelde kullanıcıları memnun eden yenileme çalışmalarına imza atan WhatsApp, son olarak Android kullanıcılarını memnun etmeyi başardı. WhatsApp grup sohbetleri için geliştirmeler sunan ve daha disiplinli bir grup için yenilikler barındıran yeni grup güncellemesi Android kullanıcılarının ardından iOS kullanıcılarına da sunuldu.

DİKKAT! WHATSAPP GRUP AYARLARI DEĞİŞTİ

iOS WhatsApp grup ayarları güncellemesi basitçe daha iyi bir iletişim için geliştirilmiş bir güncelleme. Örneğin yeni güncelleme ile birlikte grup yöneticilerinin mesaj yağmuruna tutulması son buluyor. Grup Bilgisi altındaki Grup Ayarları içerisinde yer alan Sadece Yöneticiler seçeneği sayesinde grup yöneticileri sadece kendilerinin mesaj göndermesini sağlayabiliyor. Böylece gruba yöneticilerden başka kimse mesaj yazamıyor. Grup üyeleri yine de yöneticiye mesaj gönder seçeneğini kullanarak grup yöneticileriyle direkt olarak iletişime geçebiliyor. Bu yenilik sayesinde WhatsApp gruplarının birer duyuru panosu gibi kullanılması içten bile değil.