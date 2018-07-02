WhatsApp kullanıcılarına müjde! Artık kontrol size geçti…

WhatsApp iOS ve Android için çıkarttığı her güncelleme ile türlü türlü yenilikler getiriyor. Genelde kullanıcıları memnun eden yenileme çalışmalarına imza atan WhatsApp, son olarak Android kullanıcılarını memnun etmeyi başardı. WhatsApp grup sohbetleri için geliştirmeler sunan ve daha disiplinli bir grup için yenilikler barındıran yeni grup güncellemesi Android kullanıcılarının ardından iOS kullanıcılarına da sunuldu.
iOS WhatsApp grup ayarları güncellemesi basitçe daha iyi bir iletişim için geliştirilmiş bir güncelleme. Örneğin yeni güncelleme ile birlikte grup yöneticilerinin mesaj yağmuruna tutulması son buluyor. Grup Bilgisi altındaki Grup Ayarları içerisinde yer alan Sadece Yöneticiler seçeneği sayesinde grup yöneticileri sadece kendilerinin mesaj göndermesini sağlayabiliyor. Böylece gruba yöneticilerden başka kimse mesaj yazamıyor. Grup üyeleri yine de yöneticiye mesaj gönder seçeneğini kullanarak grup yöneticileriyle direkt olarak iletişime geçebiliyor. Bu yenilik sayesinde WhatsApp gruplarının birer duyuru panosu gibi kullanılması içten bile değil.
WhatsApp İOS güncellemesinin sunduğu bir diğer kolaylık ise grup yöneticilerinin işini hayli kolaylaştıracak gibi. Yöneticilerin telefon numaralarını değiştirmesi sırasında yaşanan kaos yeni güncelleme ile yok olacak. Artık bir grup yöneticisi telefon numarasını değiştirdiğinde ayarlardaki telefon numarasını değiştir seçeneğinden tüm grup üyelerine kolayca bildirimde bulunabilecek. Böylece yeni telefon numarası sorunsuz bir şekilde üyelere ve diğer kişilere ulaştırılacak.
WhatsApp’ın bayram seyran değilken grup ayarlarını sil baştan değiştirmesinin sebebi ise en büyük rakibi Telegram’dan başkası değil. Telegram’ın grup sohbetlerinden fersah fersah önde olduğunu gören WhatsApp, eksik yerlerini kapatıyor. Az daha unutuyorduk, yeni WhatsApp iOS güncellemesine geçmek için WhatsApp’ın son sürümünü App Store üzerinden indirmek yeterli.
Hatay'ın Hassa ilçesinde kaybolan konuşma engelli çocuk Ufuk Tatar için anonslar yapılıyor!
Ağrı'da kaybolan küçük Leyla ölü bulundu! İHA muhabiri: Leyla toprağa gömülü bulundu
Muharrem İnce'den 24 Haziran açıklaması! Neden YSK'nın önüne gitmediğini açıkladı
İstanbul'daki LGBTİ+ Onur Yürüyüşü'nde polis amirinden ilginç sözler
Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek'ten dikkat çeken sözler: Erdoğan'la da birleşilebilir
Kendisini aldatan kocasının cinsel organını kesti
Polis evde bulduklarına inanamadı! Tam 7 milyon yıllık
Hindistan'da kan donduran olay! 8 yaşındaki kıza toplu halde tecavüz ettiler
Gerçeği öğrenince şoke oldu! Başta hız cezası kesileceğini düşündü ama...
Liseye girişte kontenjanlar ve il sıralaması belli oldu! Sonuçlar e-okul'da
Sık ilişkiye girmek prostat kanseri yapar mı? İşte prostat kanseri ile ilgili bilinen yanlışlar
12 yıllık sır cinayette korkunç detaylar! Her şeyi itiraf etti:Başı yoktu, karnı yarılmıştı
YKS soru cevap anahtarı yayınlandı! İşte TYT ve AYT soru ve cevapları (YKS sonuçları ne zaman açıklanacak?)
Okuyucu Yorumları 0 yorum