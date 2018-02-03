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WhatsApp kullanıcılarına müjde! Uzun süredir bekleniyordu

TEKNOLOJİ HABERLERİ | 03.02.2018 19:31 | Son Güncelleme

WhatsApp'tan kullanıcılarına müjdeli haber! Dünyanın en çok kullanılan popüler mesajlaşma ve görüntülü/sesli sohbet uygulaması WhatsApp, Windows'ta yer alan masaüstü uygulaması için harekete geçti. WhatsApp, Windows Store'da WhatsApp uygulamasını yayınladı.

WhatsApp kullanıcılarına müjde! Uzun süredir bekleniyordu

Akıllı telefonlar için geliştirilen, platformlararası çalışma özelliğine sahip bir mesajlaşma ve arama uygulaması olan WhatsApp'da sürpriz gelişme yaşandı. Kullanıcıların uzun süredir beklediği uygulama geldi.

2016'da yılında Windows'a yönelik bir masaüstü uygulaması yayınlayan WhatsApp, yeniliğe gitti.

Daha önce yayınladığı uygulama klasik bir "win32" uygulaması ve Windows mağazası üzerinden değil, WhatsApp'ın web sitesinden indirilebiliyordu.

UYGULAMA YAYINLANDI

Şimdi ise WhatsApp, bir süredir beta sürümünü test ettiği Windows Store'a yönelik WhatsApp uygulamasını yayınladı. Uygulama, belirli dosya türlerini paylaşabilme, profil bilgilerini düzenleyebilme, GIF ve emoji gönderebilme, durum güncellemelerini görüntüleyebilme gibi faydalı işlevlerle geliyor.

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