WhatsApp kullanıcılarını şoke eden hata! Artık engellediğiniz kullanıcılar...

WhatsApp kullanan binlerce kişiyi şoke edecek gelişme... Yani WhatsApp bu kez platforma entegre edilen bir özellik ile değil, hata haberi ile gündemde.

WhatsApp’ta bulunan özellik sayesinde engellediğiniz kullanıcılar, size ne mesaj atabiliyor ne de profil fotoğrafınız, durumunuz gibi bilgileri görüntüleyebiliyor. Son güncelleme ile birlikte WhatsApp kullanıcıları engelledikleri kişilerden mesaj almaya başladı. Kullanıcılar engelli listesini kontrol ettiğinde, engelledikleri kişilerin hala listede olduğunu fark etti. Peki WhatsApp’ta bu hata nasıl düzeltilir?

WHATSAPP'TA ENGELLENEN KİŞİDEN MESAJ ALMA NASIL DURDURULUR?

Bu sorunu yaşayanlar için çözüm çok basit fakat engellediğiniz kişi sayısı fazla ise biraz uğraştırıcı olabilir. Engellediğiniz kişiyi engelleme listesinden kaldırıp, tekrar engelli listesine eklerseniz bu hatadan kurtulacaksınız. Bu yöntemi uyguladığınızda istemediğiniz kişiler artık size WhatsApp’tan mesaj atamayacak.

