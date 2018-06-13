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WhatsApp mesaj iletme özelliği yenileniyor!

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 13.06.2018 10:25 | Son Güncelleme

WhatsApp mesaj iletme özelliğini değiştirmek için kolları sıvamış durumda. Uygulamanın son beta sürümünde WhatsApp mesaj iletme özelliği yenileniyor.

WhatsApp mesaj iletme özelliği yenileniyor!

Yeniliklerine dur durak bilmeden devam eden popüler mesajlaşma servisi WhatsApp, geçtiğimiz günlerde yeni özelliklerini test etmeye başladığını duyurmuştu. Android‘deki beta sürümünde karanlık tema özelliğini test eden WhatsApp, şimdi de mesaj iletme özelliğine çeki düzen getirmeye hazırlanıyor.

WhatsApp’ın yeni mesaj iletme özelliği sayesinde; 3. kişilerin yazdıklarının yönlendirildiği Forwarded yani iletildi etiketi ile vurgulanacak. Bu sayede iletilen mesajları özellikle de grup mesajlaşmalarında ayırt etmek daha da kolaylaşacak.

Henüz WhatsApp’ın Beta sürümünde test edilen bu özelliğin, iOS ve Android kullanıcılarına resmi olarak ne zaman sunulacak bilinmiyor.

WhatsApp’ın bu yılın sonlarına doğru 5-6 tane yenilik sunması bekleniyor. Bunlar arasında; karanlık tema, sticker gönderme, iletme etiketi ve fotoğraf/video gönderme sırasında yaşanan kalite kaybı sorunlarını çözme gibi yenilikler yer alıyor.

Android için WhatsApp‘ın Beta sürümü buradan indirebilirsiniz. Ancak bu sürümde bazı sorunların olabileceğini belirtelim.

İndirdiğiniz WhatsApp APK. dosyasını yüklerken sorun yaşarsanız şu yöntemi kullanabilirsiniz; Ayarlar>Güvenlik>Bilinmeyen Kaynaklar bölümünden bilinmeyen kaynaklara izin vermeniz gerekiyor. Daha sonra indirdiğiniz dosyayı yükleyebilirsiniz.

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Anahtar Kelimeler:
Whatsapp teknoloji

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