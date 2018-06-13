WhatsApp mesaj iletme özelliği yenileniyor!

Yeniliklerine dur durak bilmeden devam eden popüler mesajlaşma servisi WhatsApp, geçtiğimiz günlerde yeni özelliklerini test etmeye başladığını duyurmuştu. Android‘deki beta sürümünde karanlık tema özelliğini test eden WhatsApp, şimdi de mesaj iletme özelliğine çeki düzen getirmeye hazırlanıyor.
WhatsApp’ın yeni mesaj iletme özelliği sayesinde; 3. kişilerin yazdıklarının yönlendirildiği Forwarded yani iletildi etiketi ile vurgulanacak. Bu sayede iletilen mesajları özellikle de grup mesajlaşmalarında ayırt etmek daha da kolaylaşacak.
Henüz WhatsApp’ın Beta sürümünde test edilen bu özelliğin, iOS ve Android kullanıcılarına resmi olarak ne zaman sunulacak bilinmiyor.
WhatsApp’ın bu yılın sonlarına doğru 5-6 tane yenilik sunması bekleniyor. Bunlar arasında; karanlık tema, sticker gönderme, iletme etiketi ve fotoğraf/video gönderme sırasında yaşanan kalite kaybı sorunlarını çözme gibi yenilikler yer alıyor.
Android için WhatsApp‘ın Beta sürümü buradan indirebilirsiniz. Ancak bu sürümde bazı sorunların olabileceğini belirtelim.
İndirdiğiniz WhatsApp APK. dosyasını yüklerken sorun yaşarsanız şu yöntemi kullanabilirsiniz; Ayarlar>Güvenlik>Bilinmeyen Kaynaklar bölümünden bilinmeyen kaynaklara izin vermeniz gerekiyor. Daha sonra indirdiğiniz dosyayı yükleyebilirsiniz.
Bu yaz vizyona girecek en iyi filmler
Dram içinde dram! Her şeyi 100 lira için yapmışlar
Fatih Altaylı Erdoğan'ın Muharrem İnce'nin Diyarbakır mitingi ile ilgili sözlerine tepki gösterdi: Bu cümle olmadı
Hollanda'dan skandal karar! Hz. Muhammed için karikatür yarışmasına izin çıktı!
Böyle gelenek olmaz olsun! Kız çocuk yapamayınca...
Trump'ın kızı Ivanka Trump ve damadı Jared Kushner'ın geliri dudak uçuklattı
Trump'tan kendisine küfreden Robert De Niro'ya sert tepki
Antalya'da 27 gündür kayıp olan kız bakın nerede bulundu!
Samsun'da kan donduran olay! Önce hayvanı sonra karısını dövdü!
MHP'li Celal Adan'dan Meral Akşener'e yanıt
'Temel Karamollaoğlu'nu Abdullah Gül bloke etti'
Bademcik ameliyatı solunum yolu hastalıkları riskini artırıyor
YouTube'dan müzik dinleyen kişilere kötü haber!
Okuyucu Yorumları 0 yorum