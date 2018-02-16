WhatsApp mesajlarını aslında tamamen silemiyorsunuz!

WhatsApp kısa süre önce, utanç verici ya yanlışlıkla gönderilen mesajların her iki taraftan da silinebilmesi imkan veren "Herkesten Sil" özelliğini kullanıma sundu. Ancak, herkesten sil özelliği her zaman amaçlandığı gibi çalışmıyor gibi görünüyor. Eğer bir kişi mesajınızı alıntılarsa, mesajı silseniz de alıntılanan kutucukta görüntülenmeye devam ediyor.

Milliyet'ten Onur bu özellik çoğu kesim tarafında oldukça beğenildi ve aktif olarak kullanılıyor. Ancak, herkesten sil özelliği her zaman amaçlandığı gibi çalışmıyor olabilir. Özellikle ilgili ciddi bir açık bulundu. Eğer bir kişi mesajınızı alıntılarsa, mesajı silseniz de alıntılanan kutucukta görüntülenmeye devam ediyor.

WhatsApp, birkaç ay önce kullanıcıların grup ya da bireysel sohbetlerde gönderdikleri mesajları 7 dakika içinde her iki taraftan da (hem kendiniz hem de alıcı) silebilmelerine imkan sağlamıştı.