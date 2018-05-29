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WhatsApp sizi ne kadar tanıyor? İşte bunu öğrenmenin yeni yolu...

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 29.05.2018 19:30 | Son Güncelleme

Popüler mesajlaşma uygulaması WhatsApp'a yeni bir özellik daha eklendi. Hesap bilgisi isteme özelliği ile WhatsApp’tan hesap bilgilerinizi talep etmek artık mümkün. İşte WhatsApp'ın yeni özelliğinin detayları...

WhatsApp sizi ne kadar tanıyor? İşte bunu öğrenmenin yeni yolu...

WhatsApp yeniliklerine kaldığı yerden devam ediyor. Daha önce birçok uygulamada karşımıza çıkan hesap bilgisi isteme özelliği artık WhatsApp'a da getirildi.

WHATSAPP ÖZEL BİLGİLERİNİZİ SİZİNLE PAYLAŞACAK

WhatsApp hesap bilgisi isteme özelliği ile WhatsApp kendisinin eriştiği bilgileri bir dosya haline getiriyor ve size indirmeniz için sunuyor. Bu bilgiler içerisinde telefon numaranızdan tutun da, telefonunuzun model ismine kadar tüm özel bilgiler bulunuyor. Peki WhatsApp'tan hesap bilgisi nasıl istenir?

WHATSAPP’TAN HESAP BİLGİSİ NASIL İSTENİR?

WhatsApp İOS ve Android uygulamasına gelen hesap bilgisi isteme özelliğinin kullanımı oldukça basit. Öncelikle WhatsApp'a girin ve Ayarlar bölümünde bulunan Hesap'a tıklayın. Bunun ardından karşınıza çıkan “Hesap Bilgilerini Talep Et” seçeneğinden “Rapor Talep Et” bölümüne tıklayarak rapor isteğinizi WhatsApp'a bildirin.

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WhatsApp 3 gün içinde size geri dönüş yapacak ve tüm özel bilgilerinizi tek bir dosya içinde size gönderecek. Siz de WhatsApp'ın sizin hakkında bildiklerini öğrenmek istiyorsanız hemen yeni hesap bilgisi isteme özelliğini deneyebilirsiniz.

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Whatsapp ios android

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