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WhatsApp son dakika! Kullanıcılar bu habere çok sevinecek

TEKNOLOJİ HABERLERİ | 09.02.2018 01:45 | Son Güncelleme

WhatsApp, çok önemli bir yeniliğe imza atmak üzere. WABetaInfo tarafından hazırlanan raporlara göre, Android kullanan WhatsApp kullanıcılarına yakında görüntülü grup sohbeti özelliği gelebilir. Whatsapp, ilk olarak Android kullanıcıları için ve ardından da iOS kullanıcıları için bu özelliği test edecek gibi görünüyor.

WhatsApp son dakika! Kullanıcılar bu habere çok sevinecek

WABetaInfo tarafından hazırlanan raporlara göre, Android kullanan WhatsApp kullanıcılarına yakında görüntülü grup sohbeti özelliği gelebilir.

WHATSAPP'TA GİZLİ ÖZELLİK

İHA'nın haberine göre, bu özellik, WhatsApp beta 2.17.437 güncellemesinde gizlenmiş olarak bulundu. Rapora göre, en fazla dört katılımcının (arayan dahil) bir grup görüşmesine izin verileceği görünüyor. İlerleyen zamanlarda bu özellik geliştirilebilir.

whatsapp

Grup video görüşmelerinin yanı sıra, WhatsApp’a Facebook’un Messenger uygulamasındaki benzer çıkartmaları da gelebilir. Android için en yeni WhatsApp beta sürümü olan 2.18.32’ye yeni bir simge geldi ve gif simgesinin yanında görünüyor. Bu simge WhatsApp Stickers Packs Store olabilir.

WhatsApp Messenger, akıllı telefonlar için geliştirilen, platformlararası çalışma özelliğine sahip bir mesajlaşma ve arama uygulamasıdır.

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