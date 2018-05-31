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WhatsApp'ta bir dönemin sonu! Artık herkes kullanamayacak: Yaş sınırı geliyor

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 31.05.2018 09:10 | Son Güncelleme

Dünyanın en popüler mesajlaşma uygulamalarından biri olan WhatsApp'tan kullanıcılarına kötü haber geldi. WhatsApp'ta yeni güncelleme ile birlikte bir devir son buluyor...

WhatsApp'ta bir dönemin sonu! Artık herkes kullanamayacak: Yaş sınırı geliyor

Yönetmelik, bir çocuğa ait kişisel verilerin işlenmesi için özel önlemlerin alınmasını gerektiriyor. Bundan dolayı WhatsApp, 16 yaşın altındaki herkesin servisi kullanması için ebeveyn veya vasi onayına sahip olması anlamına gelen asgari yaş şartını getirmiş durumda.

Şirket, yeni güncelleme ile kullanıcılarının gizliliğini nasıl koruduklarına ilişkin yeni yüksek şeffaflık standartlarını karşıladıklarının altını çiziyor. Yönetmelik öncesi yaşını doğrulatamayan WhatsApp kullanıcıları, 25 Mayıs itibariyle servisten atılmaya başlamış durumda.

Ayrıca, en son gelen WhatsApp güncellemesi ile kullanıcıların serviste bulunan verilerinin bir kopyasını indirmesine de izin veriliyor. Bu yeniliğim de yine Genel Veri Koruma Yönetmeliği şartlarından bir tanesi olduğunu belirtelim. Yani servis bunu hayrına yapmıyor.

WhatsApp bununla ilgili açıklamasında ise, hedeflerinin sadece kullanıcıları hakkında sahip oldukları sınırlı bilgileri nasıl kullandıklarını ve koruduklarını açıklamak istediklerini vurguluyor.

Shiftdelete'in haberine göre tüm dünyadan günlük 1.5 milyar kullanıcı tarafından kullanılan WhatsApp, sunduğu uçtan uca şifreleme ve kolay kullanım ile öne çıkıyor. Son dönemde yeni özellikler sunduğu güncellemeleri ve sunmayı planladığı yenilikler için gerçekleştirdiği test süreçleriyle de servis her daim güncel kalmayı sürdürüyor.

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