HABER

WhatsApp'ta biri sizi engellerse...

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 29.03.2018 15:23 | Son Güncelleme

WhatsApp'ta birini engellediğinizde ya da biri sizi engellediğinde artık iki taraf da birbirine mesaj atamıyor. Ancak durumun hiç de öyle olmadığı ortaya çıktı.

WhatsApp'ta biri sizi engellerse...

Mesajlar karşı tarafa ulaşabiliyormuş!

Apple yeni iPad'i tanıttı! İşte fiyatıApple yeni iPad'i tanıttı! İşte fiyatı
Mehmet Aydın'ın yurt dışına kaçış anı ortaya çıktıMehmet Aydın'ın yurt dışına kaçış anı ortaya çıktı
MİT operasyon düzenledi!MİT operasyon düzenledi!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Whatsapp mesaj teknoloji

En Çok Okunan Haberler

Şamil Tayyar 'Erdoğan izleyince çıldırdı' dediği videoyu paylaştı

Şamil Tayyar 'Erdoğan izleyince çıldırdı' dediği videoyu paylaştı

Hakan Bayrakçı'dan 2019 tahmini! Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın oy oranını açıkladı

Hakan Bayrakçı'dan 2019 tahmini! Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın oy oranını açıkladı

Lokantacının, öğrencilerin notuna verdiği yanıt sosyal medyayı salladı

Lokantacının, öğrencilerin notuna verdiği yanıt sosyal medyayı salladı

Can Bonomo'ya ölen annesinin hesabından mesaj geldi: Oğlum borcumu öde!

Can Bonomo'ya ölen annesinin hesabından mesaj geldi: Oğlum borcumu öde!

Çiftlik Bank'ın sahibi Mehmet Aydın sahte hesaplarla Kediciklere kafayı takmış!

Çiftlik Bank'ın sahibi Mehmet Aydın sahte hesaplarla Kediciklere kafayı takmış!

Kaynana-damat yasak aşkı sonrası tartışma büyüyor: Kaynana fetvacısı!

Kaynana-damat yasak aşkı sonrası tartışma büyüyor: Kaynana fetvacısı!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Getcontact ile ilgili bomba gelişme: iPhone ve Android cihazların uygulama mağazalarından silindi

Getcontact ile ilgili bomba gelişme: iPhone ve Android cihazların uygulama mağazalarından silindi

'Arayanı göstereceğim' diye kişisel bilgilere erişiyorlar! BTK Başkanı'ndan uyarı

'Arayanı göstereceğim' diye kişisel bilgilere erişiyorlar! BTK Başkanı'ndan uyarı

Android kullanıcıları dikkat! Bu virüs size de bulaşmış olabilir

Android kullanıcıları dikkat! Bu virüs size de bulaşmış olabilir

Hafta sonu kimselere söz vermeyin: Tiangong-1 düşüyor!

Hafta sonu kimselere söz vermeyin: Tiangong-1 düşüyor!

iPhone ve iPad için İOS 11.3 çıkıyor! İOS 11.3 ile gelecek yenilikler neler?

iPhone ve iPad için İOS 11.3 çıkıyor! İOS 11.3 ile gelecek yenilikler neler?

Far Cry 5 inceleme - Devasa bir açık dünya!

Far Cry 5 inceleme - Devasa bir açık dünya!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.