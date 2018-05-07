HABER

WhatsApp’ta sakın bunu yapmayın! Uygulama çökebiliyor ve...

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 07.05.2018 14:55 | Son Güncelleme

iOS cihazlarda WhatsApp'ın çökmesine neden olan hataya ilişkin haberler geçtiğimiz aylarda kısa sürede yayılırken, şimdi de Android cihazlarda WhatsApp'ı çöktüren bir kelime hatası ortaya çıktı. WhatsApp'tan yollanan bir mesaj ile uygulama çökebiliyor hatta akıllı telefon kullanılamaz hale gelebiliyor.

WhatsApp’ta sakın bunu yapmayın! Uygulama çökebiliyor ve...

Kullanıcılar tek bir simge ile karşı tarafın WhatsApp’ını durdurabiliyor. Hatta WhatsApp’ın kapanmasına veya Android telefonun kullanılamaz hale gelmesine sebep olabiliyor. Bu olay iOS cihazlarda çalışmıyor.

SİYAH NOKTAYA DOKUNMAZSANIZ SORUN YOK

İlginç hata sizin yollayacağınız bir mesaj ile geçerli olabiliyor. Alıntı bölümü oluşturup (<…>) bu işaretlerin arasına “Çok ilginç” ve “O kadar komik ki ağlıyorum” emojilerini yerleştiriyorsunuz.

whatsapp

Bu mesajı ise eğer siyah noktaya dokunulursa neler olacağını açıklayan bir mesaj ile veriyorsunuz. Eğer karşınızdaki kişi mesaja dokunursa WhatsApp uygulamasının ve hatta telefonun da takılmasına yol açıyor. Siyah noktaya dokunmazsanız WhatsApp’ınızda herhargi bir problem oluşmuyor.

Bu hamle şimdiden birçok kişi arasında karşılıklı şaka yapma amacıyla yapılıyor. Elbette başınıza geldiği takdirde oldukça sinir bozucu bir hata olacağını tahmin edebiliyoruz. WhatsApp'ın bu hatanın çözümü ile ne zaman ilgileneceği ise şimdilik bilinmiyor.

Çok sert sözler: Beşar Esad'ı öldürebilirizÇok sert sözler: Beşar Esad'ı öldürebiliriz
'Ya Kılıçdaroğlu ya da İnce veda edecek''Ya Kılıçdaroğlu ya da İnce veda edecek'
Türk doktor Trump'ın kurmayı oldu!Türk doktor Trump'ın kurmayı oldu!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Whatsapp ios android teknoloji

En Çok Okunan Haberler

Hükümetten yeni adım! İki yeni müjde geliyor

Hükümetten yeni adım! İki yeni müjde geliyor

Öğrenci yurdu önünde dehşet! Annesine tecavüz etmeye çalışınca...

Öğrenci yurdu önünde dehşet! Annesine tecavüz etmeye çalışınca...

Ajanslar son dakika olarak duyurdu: Beşar Esad'ı öldürebiliriz

Ajanslar son dakika olarak duyurdu: Beşar Esad'ı öldürebiliriz

Muharrem İnce'den Bilal Erdoğan'a: Otur oturduğun yerde

Muharrem İnce'den Bilal Erdoğan'a: Otur oturduğun yerde

Demet Akalın: Otur işte osura osura mis gibi...

Demet Akalın: Otur işte osura osura mis gibi...

FETÖ'den yargılanan ünlü işadamı 3 milletvekilinin ismini verdi

FETÖ'den yargılanan ünlü işadamı 3 milletvekilinin ismini verdi

Okuyucu Yorumları 2 yorum
ben yaptım yok oyle bir şey
ne güzel tüm detayını da anlatmışsınız..şimdi millet bunu habire yapar..bravo mynet ;)
Diğer Haberler
Huawei P20 ailesine özel garanti

Huawei P20 ailesine özel garanti

Electrolux Ultra Captic inceleme altında

Electrolux Ultra Captic inceleme altında

General Mobile GM 8 Go satışta

General Mobile GM 8 Go satışta

Stephen Hawking’in son teorisi: Evren sonsuz değil!

Stephen Hawking’in son teorisi: Evren sonsuz değil!

Moto Z3 Play’in haziranda tanıtılacak

Moto Z3 Play’in haziranda tanıtılacak

Tesla Model Y ertelenecek

Tesla Model Y ertelenecek

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.